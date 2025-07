Chiara Ferragni e Fedez firmano il divorzio: la decisione sui figli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chiara Ferragni e Fedez hanno firmato il divorzio. I due ex coniugi hanno raggiunto un accordo consensuale, evitando di scontrarsi in tribunale.

L’accordo di divorzio fra Chiara Ferragni e Fedez

A svelarlo è Il Messaggero che ha citato alcune fonti vicine a Fedez e Chiara Ferragni. Secondo quanto svelato da chi li conosce bene, l’imprenditrice digitale e il rapper avrebbero scelto di accordarsi, firmando i documenti del divorzio dopo una trattativa.

Fedez ha scelto di farsi assistere dagli avvocati Andrea Pietrolucci, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, mentre Chiara Ferragni è stata seguita nel divorzio dall’avvocata Daniela Missaglia. Gli ex hanno deciso che l’affidamento dei figli sarà congiunto.

Inoltre Fedez non dovrà versare un assegno di mantenimento a Leone e Vittoria. Sarà però lui ad occuparsi esclusivamente delle spese mediche e scolastiche dei bambini. L’accordo dunque è stato veloce e non è stato segnato da scontri o polemiche.

Gli scontri fra Fedez e Chiara Ferragni fra tradimenti e rivelazioni

Un epilogo che sorprende soprattutto perché subito dopo l’addio Chiara Ferragni e Fedez erano stati protagonisti di numerosi scandali. Prima era arrivato il dissing fra il rapper e Tony Effe con la diffusione dell’audio in cui l’influencer parlava dell’ex marito e le indiscrezioni su un flirt di Fedez con Taylor Mega mentre era ancora sposato.

Poi erano arrivate le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo il rapporto del rapper con Angelica Montini. Seguite dalla dura reazione di Chiara Ferragni, che su Instagram aveva espresso tutto il suo dolore per la fine del matrimonio, le bugie e i tradimenti.

“Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa – aveva detto lei -. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto “non farti fare questo” a qualsiasi amica, perché per me l’amore era anche questo: sacrificarsi”.

Chiara aveva poi raccontato la sofferenza provata dopo aver scoperto il tradimento con Angelica Montini e i dubbi di Fedez sul loro matrimonio. “Non ho detto nulla pubblicamente – aveva svelato – neanche quando, qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente”.

Una promessa, quella di proteggere i figli, che sia Chiara che Fedez hanno fatto più volte e he hanno scelto di mantenere. Non a caso, nonostante gli scontri e la fine dolorosa del loro matrimonio, l’influencer e il rapper hanno scelto di trovare un accordo.

Non è andata meglio ad altre coppie, come quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti che sono finiti in tribunale, fra accuse reciproche e testimonianze. Con la scelta del giudice di determinare un affidamento condiviso dei rolex che avevano portato ad una lite fra gli ex coniugi.