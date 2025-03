Fonte: IPA Fedez

L’esperienza di Fedez al Festival di Sanremo 2025 è archiviata da qualche settimana ma è innegabile quanto sia stata fondamentale per lui la figura della sua mental coach, Nicoletta Romanazzi, già al fianco di atleti del calibro di Marcell Jacobs – campione olimpico di atletica – durante le Olimpiadi di Tokyo 2021, nel suo lungo percorso verso la finale. A spiegarlo approfonditamente è stato anche Ale Della Giusta in 7 giorni con Fedez su YouTube, dove ha seguito il dietro le quinte dell’esperienza dell’artista di Rozzano in Riviera. La collaborazione con Romanazzi inizia circa 6 settimane prima della gara ed è probabilmente questa che ha evitato il ritiro dalla competizione canora.

Cos’è successo a Fedez alla finale di Sanremo

Non è stata di certo una settimana semplice, per Fedez, che sul palco del Teatro Ariston ha portato il brano Battito. Ma cos’è successo davvero alla finale di Sanremo? Il rapper sarebbe scoppiato a piangere pensando alla vittoria e ai suoi figli, ai quali sarebbe stata dedicata: “Vorrei vincere per fare un discorso ai miei figli”, ha spiegato, sciogliendosi poi in lacrime prima della conclusione del Festival che ha affrontato senza le lenti a contatto nere che l’hanno accompagnato per tutte le cinque serate: “Tu sarai senza lenti nere stasera e dirai: sì, si può andare oltre. Per andare oltre la forza si deve cercare dentro, non fuori”, gli dice Nicoletta Romanazzi per spronarlo a non abbandonarsi al pianto.

“C’è una parte bambina di te che vorrebbe assolutamente vincere a tutti i costi, ma tu quella parte la coccoli e le dirai proprio questo: noi abbiamo vinto comunque“, spiega ancora lei, che finalmente lo fa arrivare alla conclusione che stava probabilmente aspettando dal principio: “Che cosa ho imparato da Sanremo? Che alla fine non è importante l’obiettivo, ma godersi il viaggio”, dice l’artista alla fine, mostrandosi finalmente pronto per affrontare di nuovo la sua vita con il giusto spirito.

La strategia della mental coach per isolarlo dalle polemiche

Fedez non è di certo arrivato a Sanremo 2025 con il favore del pubblico, ormai saturo di informazioni vista la serialità studiata da Fabrizio Corona per Falsissimo e che conteneva una serie di informazioni sui tradimenti del rapper e della sua ex moglie, e ha pure pensato di ritirarsi perché sopraffatto dagli eventi. “Porta le attenzioni dall’esterno all’interno, tornare a respirare come quando si è bambini ti aiuta a tenere tutto sotto controllo: devi catturare l’energia positiva di tutto quello che c’è intorno a te”, gli consigliava la sua mental coach, che gli ha inoltre proposto le immagini del 2021, quando partecipò alla gara con Chiamami per nome in duetto con Francesca Michielin.

Nelle clip appare evidente anche il riferimento ad Angelica Montini, alla quale sarebbe stato legato poco prima di sposare Chiara Ferragni: “Oggi canto per tutta Italia ma soprattutto per una persona: sono gasato, non vedo l’ora di farla”, ha spiegato Fedez, parlando del brano scelto per la serata dei duetti – Bella stronza – interpretata insieme al suo autore originale Marco Masini ma in una veste completamente diversa, con alcune barre scritte proprio da Fedez.