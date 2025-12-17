Fedez e Marco Masini, la foto a Sanremo senza incontrare gli altri Big: “Piccolo favore”

IPA Marco Masini e Fedez

Cos’è il Festival di Sanremo senza una buona dose di polemiche? Il filo conduttore non è solo la musica, ma anche lo show, lo spettacolo, che deve sempre andare avanti. E così, anche se mancano mesi alla partenza (da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, è stato spostato per le Olimpiadi di Milano Cortina), le luci dei riflettori sono puntati sull’Ariston. Per la foto di rito pubblicata da TV, Sorrisi e Canzoni, Fedez e Marco Masini hanno ricevuto un trattamento di favore, secondo il giornalista Giuseppe Candela.

Fedez e Marco Masini assenti per la foto di rito a Sanremo

A lanciare la notizia è Dagospia, che già parla di un Sanremo con “figli (di) e figliastri”. Stando a quanto riportato, “Fedez e Marco Masini hanno scattato la famosa foto per la cover di gruppo di TV, Sorrisi e Canzoni già domenica sera, a porte chiuse e senza incontrare gli altri Big”. Il resto dei Big in gara è stato immortalato lunedì. Ma c’è di più: l’assenza dei due cantanti era risultata sospetta già nei giorni scorsi, a La Volta Buona.

“Ieri eravamo dietro all’Ariston, perché i cantanti che sono venuti a scattare la foto passavano da dietro”, ha detto Domenico Marocchi, inviato del programma condotto da Caterina Balivo. “Io mi sono appostato lì tutta la giornata, ho parlato con quasi tutti, anche Patty Pravo, però mi sono accorto che mancavano Fedez e Masini. Io qui ho delle fonti e mi hanno detto che ieri alle 11:30 c’erano tutti i Big, ma non Fedez e Masini, mancavano solo loro. Lanciamo questa indiscrezione e poi capiremo cosa è successo. L’unica possibilità è che sia passato dall’alto, perché dovete sapere che lui è arrivato a Sanremo con il suo jet privato“.

I favoriti di Sanremo 2026

Con l’annuncio dei Big in gara e dei titoli dei brani, il toto-vincitore entra ufficialmente nel vivo e vede già alcuni nomi svettare sugli altri. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha scelto un cast che ha scatenato non poche polemiche. In ogni caso, in cima alle preferenze degli esperti e dei primi pronostici troviamo proprio il duo formato da Fedez e Marco Masini (che nel 2025 hanno duettato insieme durante la Serata delle Cover). Sembrano però destinati a un vero e proprio scontro frontale con Tommaso Paradiso per la conquista del gradino più alto del podio. Ma l’Ariston quest’anno punta forte anche sulle grandi voci femminili: riflettori accesi su Arisa, che con la sua Magica favola cerca il tris dopo i successi passati, e su Malika Ayane.

Non mancano poi i confronti generazionali e di genere: da un lato la ricercatezza di Levante e Serena Brancale, dall’altro l’energia pop di Elettra Lamborghini che, con il brano Voilà, si prepara a sfidare la verve rap di J-Ax. Ancora è presto, però, per delineare qualsiasi podio: siamo solo agli inizi e mancano ancora parecchi annunci. La macchina di Sanremo è però già ben avviata, e può riservarci delle sorprese, come sempre.

