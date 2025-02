Massimo Giletti a Sanremo 2025, Fedez lo evita: tensione dietro le quinte

Fonte: IPA Fedez e Massimo Giletti

Non bastavano Tony Effe e Achille Lauro, al Festival di Sanremo 2025 Fedez si è trovato davanti un’altra persona poco gradita: Massimo Giletti. Il giornalista e conduttore era tra il pubblico dell’Ariston nella serata di mercoledì 12 febbraio, quando si è esibito l’ex marito di Chiara Ferragni. Il cantante e Giletti si sono poi incrociati dietro le quinte della kermesse musicale e c’è stata parecchia tensione tra i due dovuta ai recenti fatti che hanno indubbiamente travolto la vita privata di Federico Lucia.

Cosa è successo tra Massimo Giletti e Fedez a Sanremo 2025

Stando a quanto scritto da MowMag, Fedez ha evitato Massimo Giletti dietro le quinte del Teatro Ariston, prima della sua esibizione di mercoledì 12 febbraio. Un’esibizione positiva visto che l’artista è riuscito a classificarsi nella Top 5 della serata. Nei video pubblicati dal portale si vede il rapper di Rozzano che non dà la mano al conduttore televisivo. A quanto pare “la tensione è dovuta all’inchiesta ultras e alle vicende di gossip riguardanti gli ex Ferragnez (lanciate da Fabrizio Corona in Falsissimo) mostrate su Rai 3, nel programma di Giletti”.

In un secondo video Fedez e Massimo Giletti si sono scambiati qualche parola. Nel filmato si vede il cantante che dice “giuro che ti chiamo” e Giletti che replica: “Questa me la devi spiegare”. Secondo quanto scrive il sito, “nella prossima puntata della trasmissione di Giletti l’analisi della vicenda ultrà prosegue”.

Ma non è finita qui: secondo un pettegolezzo riportato da Dagospia Fedez sarebbe da giorni senza il suo cellulare: “Nei vicoli e vicoletti di Sanremo si sussurra che lo staff abbia praticamente sequestrato a Fedez il cellulare per evitare che risponda alle ripetute chiamate che sta ricevendo da una persona. Di chi si tratta? Ah, non saperlo. Piccolo aiuto: non si tratta di una signorina”.

Sicuramente non sarà l’ex moglie Chiara Ferragni, che non ha ricucito un rapporto con l’ex marito dopo la dolorosa separazione. La diretta interessata lo ha rivelato a Striscia la notizia, confidando di non sentire molto Fedez nonostante i due figli in comune Leone e Vittoria. Probabile che la gestione dei bambini, che dopo la separazione sono spariti dai social, venga gestita con l’aiuto di terze persone.

Fedez a Sanremo 2025 lontano da tutto e da tutti

In questi giorni a Sanremo 2025 Fedez non ha praticamente rilasciato nessuna intervista, non ha tenuto nessuna conferenza stampa e non si è presentato in nessun programma collaterale del Festival. Nessuna apparizione a La volta buona di Caterina Balivo o a La vita in diretta di Alberto Matano. Il 35enne ha fatto uno strappo alla regola solo per il podcast Pezzi, dove ha ammesso le sue colpe per le confidenze fatte a Fabrizio Corona.

“Aver parlato con Corona? La cosa è più complessa di così: quando mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso a livello emotivo si rischia di non capire nulla – ha dichiarato Federico -. Lì mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un gorgo. La cosa che mi spiace di più è che questa situazione possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre me”.