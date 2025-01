Chiara Ferragni, Tapiro d’oro per il duetto di Fedez a Sanremo 2025

L'imprenditrice digitale è stata premiata col Tapiro d'oro per la scelta di Fedez di cantare "Bella stronza" a Sanremo 2025. Ma come ha reagito Chiara Ferragni?

Fonte: Ufficio Stampa Striscia La Notizia Tapiro d'oro a Chiara Ferragni

Ennesimo Tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata raggiunta dall’inviato di Striscia per la consegna del premio più irriverente della tv e la ragione è ancora legata al suo ex marito Fedez. Il rapper di Rozzano è infatti nella rosa dei 30 artisti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025 e, per la serata della cover, ha scelto di duettare con Marco Masini in Bella stronza. Una decisione che ha chiaramente suscitato diversi interrogativi, molti dei quali relativi alle necessarie modifiche del testo alle quali l’artista starebbe già lavorando. Ma qual è l’opinione di Chiara Ferragni?

Le parole di Chiara Ferragni per il duetto di Fedez

“Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui”, replica Chiara Ferragni alle domande incalzanti di Valerio Staffelli e che riguardano la decisione di Fedez di portare sul palco il brano tratto dall’album Il Cielo della Vergine. Ma perché, nel vasto repertorio di Marco Masini, Fedez avrebbe scelto proprio questo brano? Avrebbe potuto decidere per un’altra canzone, suggerisce l’inviato, considerazione sulla quale l’influencer si trova davvero d’accordo.

“No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino”, ha precisato sul loro rapporto Chiara Ferragni, che oggi ha voltato pagina al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione”, ha concluso. La ex coppia, che si è separata definitivamente a dicembre 2024, condivide due figli – Leone e Vittoria – che trascorrono il loro tempo sotto le cure di entrambi. Il loro rapporto non è ancora tornato alla normalità dopo il divorzio, ci vorrà del tempo, ma oggi entrambi hanno ripreso a vivere le loro vite da separati.

La scelta del duetto della serata delle cover

La decisione di Fedez di interpretare il brano di Marco Masini era trapelata dapprima come indiscrezione, poi confermata dal cantautore toscano durante la tappa dell’instore per il disco 10 amori che ha tenuto a Piacenza il 19 gennaio. Prima di rispondere positivamente però ci ha pensato bene, perché sappiamo quanto tenga al suo repertorio. Il testo da cantare sul palco però rimane un mistero e pare che il rapper di Sexy Shop stia lavorando a delle barre inedite che riguardano proprio la sua ex moglie.

La canzone da portare in gara s’intitola invece Battito ed è una dedica cruenta scritta contro la depressione. Federico Lucia è rimasto colpito da questo male subito dopo l’operazione per la rimozione del tumore al pancreas alla quale si è sottoposto a marzo 2022. Oggi è completamente fuori da quel problema, malgrado la sua salute abbia scricchiolato più di una volta, ma la sua vita ha imboccato una nuova strada da qualche tempo. Il ritorno a Sanremo è una dimostrazione di quanto abbia desiderio di ricominciare, di riprendere in mano il suo lavoro come aveva fatto mediante il duetto con Emis Killa in Sexy Shop. I due artisti condividono anche il palco di Sanremo, l’uno con Battito e l’altro con Demoni, in cui si parla degli amori appena sbocciati e delle prime notti di passione.