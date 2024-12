Incontro tra ex alla recita di Natale all'istituto St. Louis: Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera, Fedez e Nicole Moellhausen presenti per i figli

Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera, Fedez e Nicole Moellhausen si sono incontrati in occasione della recita di Natale dell’istituto St. Louis, dove studiano i figli degli ormai ex Ferragnez e di Tronchetti Provera e Moellhausen. Un quartetto inaspettato, possiamo dirlo? Di certo nessuno di noi un anno fa avrebbe immaginato l’epilogo della favola triste dei Ferragnez, dopo lo scandalo del Pandoro Gate. Nessuno è mancato all’appuntamento: ecco come è andato.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l’incontro con gli ex

Per qualsiasi persona al mondo incontrare un ex è fonte di grande imbarazzo: magari non vale per chi ha avuto la possibilità di lasciarsi in buoni rapporti, ma di certo l’incontro tra Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera, Fedez e Nicole Moellhausen è a dir poco particolare. L’occasione? La recita di Natale dei figli presso il prestigioso istituto St. Louis, ha fatto sapere Chi: un clima non prettamente natalizio, con buoni sentimenti e felicità, ma sopportabile, comunque.

“Sarà costato qualche mal di pancia, e il rischio di qualche occhiataccia o di attrito, ma non è successo niente”, Giovanni Tronchetti Provera e la ex moglie Nicole Moellhausen sono arrivati insieme alla recita, ma poi, una volta finita, ognuno è andato per conto suo. L’ex coppia ha avuto un lungo matrimonio e tre figli. Invece, per Fedez e la Ferragni l’accordo di separazione è stato ufficializzato pochi giorni fa dal Tribunale di Milano: il divorzio arriverà entro sei mesi. La Ferragni alla recita è arrivata da sola, o almeno: mano nella mano con i suoi amati figli, Leone e Vittoria. Fedez, invece, con mamma Annamaria Berrinzaghi.

I piani di Natale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Un pomeriggio di certo non disteso, quello tra gli ex alla recita di Natale. Non facile da digerire, ma, ancor prima di personaggi pubblici, sono genitori che amano i loro figli: Fedez è anche presente simbolicamente nell’Albero di Natale di casa Ferragni. “Per i bimbi questo e altro“, la replica di Chiara. Preservare il loro amore verso il Natale, la loro serenità, la loro felicità viene prima di qualsiasi altro sentimento oggi possano nutrire Chiara e Federico.

Dopo l’incontro, però, è tempo di pensare alle feste. Che saranno ben diverse rispetto all’anno scorso, in cui la vicenda del Pandoro Gate è esplosa: giorni difficili, che hanno messo a dura prova i Ferragnez fino all’addio definitivo. Questo sarà un Natale più sereno, anche se il pensiero vola alla decisione del giudice in merito all’accusa di truffa aggravata: dovrebbe arrivare dopo l’epifania.

In ogni caso, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno in programma di trascorrere le feste di Natale con la famiglia di lui all’Alpe di Siusi: a Capodanno, i figli saranno con loro in un luogo mozzafiato, ovvero St. Moritz. E non è tutto: l’amore tra Ferragni e Tronchetti Provera starebbe procedendo a gonfie vele, tanto che si sta discutendo di allargare la famiglia. E persino Corona si è già sbilanciato in merito, facendo una “profezia”: entro aprile del 2025, la Ferragni potrebbe annunciare la dolce attesa. Chissà.