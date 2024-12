Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha addobbato la casa per le festività natalizie. L’influencer, infatti, ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, diverse foto delle decorazioni del suo nuovo appartamento, sito a Milano City Life, in cui si è trasferita poco più di un anno fa. L’imprenditrice digitale ha mostrato anche il suo albero di Natale, pieno di palline e addobbi brillanti. Ma, tra quelli, i sostenitori dell’ex moglie di Fedez ne hanno notato uno che richiamava proprio alla sua storia passata con il rapper.

Sull’albero di Natale di Chiara Ferragni, infatti, si trovava una decorazione dello scorso anno che raffigurava, proprio, il suo ex marito.

Chiara Ferragni, la decorazione con Fedez sull’albero di Natale

Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto una storia d’amore da sogno che ha fatto sognare tutti i loro sostenitori. Da circa un anno, però, la loro relazione è stata colpita da una crisi, che li ha portati fino alla rottura, annunciata a inizio 2024 e sancita in modo ufficiale il 12 dicembre 2024, con l’arrivo della separazione ufficiale. Gli avvocati di Fedez, infatti, hanno svelato che il rapper e l’influencer sono, ormai, giuridicamente separati e che in circa sei mesi dovrebbe arrivare anche il loro divorzio.

Malgrado l’allontanamento dall’ex marito sembri, adesso, ancora più definitivo, Chiara Ferragni ha deciso di omaggiare la loro storia d’amore così importante con un addobbo che si trova sull’albero, creato per di Natale 2024. Infatti in uno dei video, condivisi dall’influencer su Instagram, si nota su un ramo dell’arbusto decorativo, una decorazione raffigurante l’intera famiglia in modo stilizzato.

Sull’addobbo è possibile scorgere Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria, insieme al cane Paloma, con sotto la scritta Natale 2023, quando ancora la storia d’amore non era entrata in crisi.

Chiara Ferragni spiega la sua scelta

Chiara Ferragni ha scelto di includere, nella decorazione del suo albero di Natale del 2024, un addobbo che raffigura anche il suo ex marito. La scelta ha smosso la curiosità di diversi suoi sostenitori che le hanno chiesto spiegazioni a riguardo sui social network. L’influencer ha deciso di replicare a queste domande svelando di aver preso questa scelta per amore dei suoi piccoli: “Per i figli questo e altro”.

Non ci sarebbe, quindi, traccia di riconciliazione tra i due ex coniugi che, adesso, attendono il divorzio che dovrebbe arrivare in circa sei mesi. Chiara Ferragni, intanto, sembra nuovamente innamorata di Giovanni Tronchetti Provera, con cui è stata paparazzata in diverse occasioni nell’ultimo periodo. Durante l’estate, invece, era stata resa nota la sua presunta frequentazione con un altro manager di successo: Silvio Campara. Secondo gli ultimi rumors l’influencer avrebbe avuto anche un flirt con Achille Lauro, quando era ancora sposata con Fedez.

Il rapper, dal canto suo, ha avuto diverse frequentazioni negli ultimi mesi, ma non è noto se lui abbia costruito una nuova relazione sentimentale duratura. Anche sul suo conto, le indiscrezioni sono state molte negli ultimi mesi. Taylor Mega, infatti, ha rivelato di aver avuto una liason con lui, durante il matrimonio con Chiara Ferragni e che i Ferragnez fossero in realtà una coppia aperta.