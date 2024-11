Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: “C’è voglia di allargare la famiglia”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera la storia procede a gonfie vele. Non è mai facile una rinascita dopo una brutta caduta: è passato quasi un anno da quando si è scatenato il Pandoro Gate, lo scandalo delle Uova di Pasqua, e poi la separazione inevitabile dall’ex Fedez, con cui ormai è stato raggiunto l’accordo. Al fianco dell’imprenditrice digitale c’è oggi un nuovo amore, ovvero Giovanni Tronchetti Provera: secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, a Milano le voci corrono su una presunta possibilità di “allargare la famiglia”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera vogliono allargare la famiglia: l’indiscrezione

Gabriele Parpiglia non ha potuto fare a meno di notare le differenze tra il passato e il presente di Chiara Ferragni. In effetti, rispetto agli anni scorsi, avvicinarsi a Chiara era praticamente impossibile: oggi, però, le dinamiche sono ben diverse. Tutto merito di Giovanni Tronchetti Provera? Chissà. “A Milano si parla, inoltre, di una gran voglia di allargare la famiglia“, ha scritto Parpiglia su Instagram. Saremmo dunque già a questo punto?

C’è da dire che su questa coppia, che alla fine è nata abbastanza di recente – una relazione di pochi mesi, ma che si è consolidata a tal punto da parlare di convivenza e di un anello per Natale – i rumor sono tanti. A partire da quelli che riguardano la famiglia stessa di Giovanni Tronchetti Provera, che non vorrebbe esporsi sulla relazione (che non approverebbe, in realtà). Eppure, la Ferragni è stata avvistata insieme ad Afef Jnifen, l’ex moglie di Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni, dal 2001 al 2018.

Un amore alla luce del sole: la battuta pungente dell’ex Fedez

Indiscrezioni e foto arrivano sempre più spesso, e tutte mostrano chiaramente una situazione di serenità. Nonostante tutto, a dire il vero, perché come ricorda Parpiglia sta per arrivare la decisione in merito all’accusa di truffa aggravata che pende sulla Ferragni dopo il Caso Pandoro e Uova di Pasqua. Dovremmo saperne di più entro la prossima settimana, anche se si parla di “citazione diretta a giudizio”. Gli avvocati della Ferragni avrebbero depositato una memoria difensiva di 200 pagine il 26 novembre, per smontare l’accusa.

Di certo, la vita della Ferragni è cambiata nettamente da allora: nessuno un anno fa avrebbe potuto immaginare l’epilogo del suo impero né la separazione con Fedez, anche se la coppia ha iniziato a scricchiolare ben prima del Caso Pandoro. Proprio il rapper si è lasciato andare a una battuta pungente sul nuovo amore: “Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un cadeaux”, ma non è l’unico commento a riguardo. Ricordiamo infatti la storia su Instagram in cui ha riportato la strofa di una canzone: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”. C’è da dire che, contrariamente alla Ferragni, Fedez è stato avvistato con tantissime donne, ma nessuna sembra aver conquistato il suo cuore. Almeno per il momento. Ma il futuro è tutto da scrivere.