Chiara Ferragni, c’è già l’anello di Provera. Ma la famiglia del rampollo non è felice

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno sul serio: la storia tra la celebre influencer e il rampollo milanese procede a gonfie vele e i due si comportano già da famiglia allargata. È quello che emerge dagli ultimi avvistamenti della coppia: i due sono stati infatti paparazzati durante una domenica di relax in compagnia dei figli di entrambi, trascorsa tra momenti di divertimento e grande armonia.

La relazione tra l’imprenditrice digitale e il manager non potrebbe andare meglio, tanto che si vocifera che Tronchetti Provera abbia una grande sorpresa per la sua nuova compagna: un anello di fidanzamento da far girar la testa, sebbene la sua famiglia non sia d’accordo su questo legame.

Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e l’anello di fidanzamento

Una storia, quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, che corre alla velocità dei loro cuori: i due imprenditori non hanno più voglia di nascondersi, e sebbene non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione, è chiaro che hanno voglia di vivere il loro amore alla luce del sole.

L’influencer e il manager sono stati beccati in più di un’occasione insieme: prima lo scambio di baci durante la serata di Halloween, poi le foto rubate durate un romantico fine settimana a Saint Moritz, senza dimenticare l’avvistamento a Villa d’Este, uno dei luoghi più esclusivi del Lago di Como.

Questa volta la coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi durante una domenica in famiglia trascorsa con i figli di entrambi. Come si legge sul giornale, Chiara Ferragni e Giovani Tronchetti Provera si comportano già “come una famiglia allargata”: prima sono stati insieme in una pizzeria di Corso Garibaldi e poi a giocare a bowling.

Tra i bambini sembra già esserci grande armonia: le cose non potrebbero andare meglio per la coppia, che da questa estate pare stia bruciando le tappe. Stando a quanto riportato dal settimanale, il rampollo milanese, erede dell’impero Pirelli, avrebbe già le idee chiare sul futuro con la sua compagna.

“Nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato”, si legge su Oggi.

Giovanni Tronchetti Provera, la famiglia non è felice

Sebbene il loro amore viaggi alla velocità della luce, la famiglia dell’imprenditore non sarebbe affatto felice di questa liason. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva già diffuso alcune indiscrezioni sulla coppia, dato che i genitori del rampollo milanese non avrebbero apprezzato “questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti”.

Voci confermate dal settimanale Oggi, che fa sapere che “il padre di Giovanni, Marco Tronchetti Provera, e la madre Cecilia Pirelli, non abbiano fatto i salti di gioia per il fidanzamento del figlio, non vedendo di buon occhio il mondo del rap milanese che Ferragni ha frequentato negli anni con il matrimonio con Fedez”. Ad aggravare la situazione anche “le recenti disavventure giudiziarie dell’influencer”, tutti elementi che non giocano a favore di questa unione. Ma si sa, al cuor non si comanda.