Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, la fuga romantica a Saint Moritz

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ormai fanno coppia fissa: sebbene l’imprenditrice digitale stia facendo di tutto per tenere i riflettori lontani dalla sua vita sentimentale, gli occhi del gossip sono tutti puntati su di lei e sulla nuova liason con il manager. È stato il giornalista Gabriele Parpiglia a diffondere ancora una volta alcuni dettagli sulla loro storia, pubblicando una foto in esclusiva che li immortala insieme a Saint Moritz.

Fuga d’amore a Saint Moritz per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

“Lontani da tutti, in fuga da soli”: così il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia descrive Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera durante la loro vacanza romantica a Saint Moritz. L’influencer più famosa d’Italia e il manager hanno deciso di allontanarsi per trascorrere un weekend all’insegna del relax in Svizzera.

Nello scatto pubblicato dal giornalista, i due sono seduti vicini in una grande panchina in legno. La foto non lascia spazio ai dubbi: Chiara e Giovanni chiacchierano e si scambiano sguardi complici, mentre lei sembra accarezzare amorevolmente la gamba di lui. Le immagini fine settimana in montagna sono state condivise da Ferragni sul suo profilo Instagram: “un weekend nella natura” ha scritto l’influencer a corredo di un carosello di foto che la immortalano in bici sullo sfondo di panorami pazzeschi.

Ovviamente della sua nuova fiamma non c’è traccia sul suo account: l’imprenditrice digitale sta cercando di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, concentrandosi sulla sua attività da influencer. Quel che è certo è che la coppia ha voluto concedersi un weekend di relax in vista di una settimana impegnativa per entrambi, che potrebbe portare a una svolta sul Pandoro Gate. “Lei aspetta l’esito della Procura (lo affermo con certezza), lui attende l’evento del calendario Pirelli, Londra, il 12″, fa sapere Parpiglia.

La storia tra l’influencer e il manager: cosa sappiamo

La liason tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ormai cosa nota, anche se da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata una conferma. I due sono stati prima avvistati insieme durante la serata di Halloween, quando si sono scambiati dei baci non lontani da occhi indiscreti: pare che il primo incontro sia avvenuto a scuola, dove studiano sia i figli di Tronchetti Provera che quelli di Chiara e Fedez.

Poi “qualche chiacchiera, consigli e scambi di idee sul difficile momento di entrambi, fino a quando i due si scambiano i numeri di telefono senza perdersi mai di ‘vista’, anche quando è apparso Campara”, ha fatto sapere Parpiglia. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla loro storia, ma stando alle dichiarazioni di un’amica di Ferragni alla rivista Oggi, l’influencer avrebbe di nuovo ritrovato il sorriso.

Non sarebbe invece sulla stessa linea d’onda la famiglia del manager che non avrebbe gradito “questa scelta, questa velocità pubblica, questo amore fatto di baci e maschere sbandierato ai quattro venti”. Il loro amore “non sarebbe ben visto in casa Tronchetti”, ma potrebbe esserci un colpo di scena per questa coppia visto che “c’è chi prospetta l’uscita pubblica il 12 novembre in occasione dell’evento Pirelli”.

Ancora una volta però la loro relazione potrebbe rimanere nell’ombra: tutto infatti potrebbe saltare anche per “scelta di una famiglia troppo esposta che ha fatto del rigore un marchio di fabbrica”.