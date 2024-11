Fonte: IPA Chiara Ferragni

L’anno terribile di Chiara Ferragni sembra si sia, finalmente, concluso. L’imprenditrice digitale, infatti, avrebbe finalmente trovato l’uomo perfetto per lei in Giovanni Tronchetti Provera, con cui è stata avvistata di recente. La relazione amorosa avrebbe portato all’influencer una nuova felicità, dopo la crisi che lei ha dovuto affrontare a partire dal dicembre 2023, quando è scoppiato il caso Pandoro.

Chiara Ferragni, infatti, è stata a lungo al centro di un’indagine giudiziaria per la promozione da lei effettuata al dolce natalizio, che, in seguito, ha coinvolto anche altre sue operazioni commerciali. La bufera si è abbattuta anche sulla vita personale dell’influencer, contribuendo alla sua separazione da Fedez.

Adesso, però, Chiara Ferragni sembra guardare avanti con rinnovata fiducia, accanto a un uomo, che anche una sua amica avrebbe descritto con parole di stima.

Chiara Ferragni, la dichiarazione dell’amica

Chiara Ferragni sta provando a ricostruire la sua vita dopo dei mesi pieni di stravolgimenti importanti, sia a livello professionale, che a livello personale. L’imprenditrice digitale e Fedez, infatti, sarebbero impegnati a stabilire le clausole del loro divorzio, per garantire ai loro due figli, Leone e Vittoria Lucia Ferragni le migliori condizioni di vita.

E se il rapper, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato paparazzato in una discoteca di New York, in compagnia di Cosima Rattazzi Agnelli, con cui si sarebbe lasciato andare a dei baci infuocati, Chiara Ferragni, invece, avrebbe ritrovato una serenità in coppia con Giovanni Tronchetti Provera, con cui è stata avvistata durante la notte di Halloween.

I due avrebbero passato quella serata di festa a un party milanese, come ricostruito dalla rivista Oggi: “Giovanni è arrivato a CityLife alle 19, poco prima che rientrassero i figli dell’influencer, e si è lasciato truccare da lei per la notte dei fantasmi… Alle 21.30 sono usciti insieme per andare al party organizzato al Maka loft, allo Scalo Farini, dove hanno ballato e festeggiato mischiati alla folla sino alle 3 del mattino, quando sono rispuntati sotto il super attico, diretti a casa Ferragni”.

Riguardo questo nuovo legame amoroso, si sarebbe espressa un’amica dell’influencer: “Giovanni è una bella persona. Sono felice” e la stessa avrebbe anche rivelato l’opinione di Chiara Ferragni sul suo nuovo rapporto amoroso: “Era nel mio destino”.

Chiara Ferragni, l’amore dopo Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di separare le loro strade a inizio 2024, annunciando la loro separazione. Da allora il rapper è stato fotografato in compagnia di diverse donne, mentre la sua ex moglie è stata al centro delle indiscrezioni per la presunta liason con l’imprenditore Silvio Campara, in seguito conclusa.

Dopo questa parentesi amorosa, però, le indiscrezioni hanno legato il suo nome a quello di Giovanni Tronchetti Provera, con cui, adesso, l’influencer sembra essere pronta a uscire allo scoperto. Secondo i rumors, chi avrebbe visto la neo coppia insieme, li avrebbe descritti come: “Due ragazzini felici e incuranti del resto del mondo, liberi di mostrarsi innamorati”.

Altre indiscrezioni, però, svelerebbero che la famiglia dell’imprenditore non avrebbe accolto in modo positivo la sua relazione con Chiara Ferragni e la velocità con la quale la stessa è diventata nota al grande pubblico.