Chiara Ferragni e Tronchetti Provera beccati insieme dall’avvocato: cosa è successo

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera continuano a far parlare di sé: la coppia, affiatata più che mai, è stata paparazzata a Milano mentre si recava presso lo studio legale Iannacone, tra i più rinomati del capoluogo lombardo. Insieme ai due fidanzati c’era anche Marina Di Guardo, la madre della celebre influencer, sempre suo fianco nelle questioni più delicate.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera insieme dall’avvocato

Ormai sono inseparabili: la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra procedere a gonfie vele, tanto che i due si mostrano in pubblico ormai (quasi) senza remore. La coppia è stata avvistata a Milano dai paparazzi del settimanale Oggi mentre si recava presso lo studio legale Iannacone, uno dei più famosi della città. E non è un caso: l’imprenditore, in questi giorni di difficili questioni giudiziarie, ha voluto accompagnare la fidanzata per affrontare il colloquio con l’avvocato. Insieme a loro immancabile Marina Di Guardo, la madre di Chiara, sempre al fianco della figlia quando si tratta di faccende delicate.

Nelle ultime settimane infatti l’influencer è stata rinviata a giudizio dai giudici di Milano che si stanno occupando del caso Balocco. L’udienza è fissata per settembre, ma nel frattempo sono molte le questioni da sistemare, dai bilanci delle sue società alle strategie difensive per affrontare il processo.

È per questo che Ferragni ha intensificato gli incontri con i suoi avvocati e in questo momento difficile può contare sul sostegno del suo compagno Giovanni.

Chiara Ferragni, l’amore va a gonfie vele (e anche il lavoro)

Nessuna crisi all’orizzonte come si vociferava solo pochi giorni fa: si era parlato di incomprensioni e litigi tra i due fidanzati, che si sarebbero però presto risolte dato il loro San Valentino all’insegna dell’amore e una cena con amici che avrebbe sancito la pace.

In una recente ospitata in Spagna l’imprenditrice si è sbottonata per la prima volta sulla sua nuova relazione: “Ho una relazione, sono molto, molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così”, ha spiegato.

Pare però che, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la famiglia dell’imprenditore (e in particolare sua madre Cecilia Pirelli) non vedrebbe di buon occhio la storia con l’imprenditrice digitale, alla quale avrebbe imposto anche dei divieti: “La madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un’ altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte” aveva scritto il giornalista.

Nel frattempo la carriera di Chiara sembra in un periodo di ripresa: dopo lo scandalo del Pandoro-Gate, l’influencer è tornata in copertina su Elle Romania, e ha presenziato alla Milano Fashion Week, attirando tutti i riflettori su di sé: l’operazione di rebrading è cominciata.