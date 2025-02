Ferragni e Provera, come stanno le cose dopo la presunta lite

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Pace fatta tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? A giudicare da alcuni scatti, sembrerebbe proprio di sì. Solo la scorsa settimana si era parlato di un duro litigio tra l’influencer e l’imprenditore, ma l’allarme sarebbe rientrato: i due, infatti, si sono concessi una serata milanese in compagnia di alcuni amici, mettendo a tacere i pettegolezzi.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, il sereno dopo la tempesta

Torna il sereno tra Chiara e Giovanni. Nonostante si fosse parlato di una brusca battuta d’arresto nella relazione tra la Ferragni e il suo fidanzato, i problemi sembrano decisamente rientrati. Lo testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social da Gabriele Parpiglia, che ha spiegato come la love story stia procedendo senza troppi intoppi.

“Dopo i messaggi criptici di lei sui social. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni che hanno fatto imbestialire la signora Cecilia Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera, sabato sera a Casa Fiori Chiari, a Milano, riappaiono insieme Chiara e Tronchetti. Prove di pace?” si chiede il giornalista sui social. Insieme alle dichiarazioni, Parpiglia pubblica uno scatto inequivocabile: nell’immagine, infatti, si vedono chiaramente Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera a tavola ed in compagnia di alcuni amici.

Proprio in quelle ore, l’ex marito di Chiara, Fedez, si esibiva sul palco dell’Arston nella serata finale del Festival di Sanremo, che l’avrebbe visto arrivare al termine della kermesse ai piedi del podio. E in molti si chiedono, se tra una portata e l’altra, l’influencer abbia avuto modo di seguire la performance del rapper.

Come procede la relazione tra Chiara e Giovanni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno coppia da alcuni mesi. L’influencer, reduce dal divorzio con Fedez, aveva parlato per la prima volta del suo nuovo fidanzato nel corso di un importante evento in Spagna: “Ho una relazione, sono molto, molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così” aveva spiegato sul red carpet. Nonostante il suo entusiasmo, tuttavia, la relazione non sarebbe sempre “rosa e fiori”.

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, infatti, la famiglia dell’imprenditore (e in particolare sua madre Cecilia Pirelli) non vedrebbe di buon occhio l’imprenditrice digitale, alla quale avrebbe imposto anche dei singolari divieti: “La madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un’ altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte” aveva scritto il giornalista. Pochi giorni dopo, sempre lui aveva parlato di un duro litigio della coppia, che avrebbe spinto la Ferragni a partire da sola alla volta di Dubai.

Incomprensioni che, alla luce delle ultime immagini, sembrano del tutto appianate. E chissà che, con un po’ di tempo, anche la famiglia Pirelli non riesca ad ammorbidire le sue posizioni.