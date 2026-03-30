La zona del contorno occhi è incline a perdere elasticità e a mostrare i segni del tempo ma con i patch occhi di Mizon in offerta potrai avere uno sguardo riposato in pochi minuti

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I patch occhi all'acido ialuronico hanno un effetto idratante

Avere uno sguardo riposato e fresco dopo una notte insonne o una lunga giornata non è una cosa semplice da ottenere. Il contorno occhi è la zona del viso che mostra maggiormente stress e affaticamento perché la pelle qui è molto sottile e delicata. A venirci incontro e a restituirci uno sguardo luminoso abbiamo dalla nostra la skincare e in particolare quella coreana che negli ultimi anni ci ha offerto prodotti efficaci.

Tra i preferiti c’è il brand Mizon che ha una soluzione anche per il contorno occhi e sono i patch all’acido ialuronico. Bastano pochi minuti e un piccolo investimento per avere un boost di idratazione immediato in una zona delicata come quella perioculare. Solo per poche ore i patch di Mizon costano quasi la metà. Quindi per poco più di 10 euro potrai approfittare di un alleato affidabile.

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I patch Mizon assicurano un boost di idratazione

Sono piccoli ma hanno un’efficacia extra. I patch in generale, ma in quelli di Mizon in particolare sono diventati uno dei prodotti da usare almeno una volta a settimana. A differenza della classica crema contorno occhi regalano un’idratazione immediata e più profonda. Questo perché i cerotti sono intrisi di sostanze che rimangono a lungo a contatto con la zona perioculare che proprio come una spugna assorbe gli ingredienti che così possono agire in profondità.

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A rendere i patch occhi di Mizon ancora più efficaci è la presenza di uno degli ingredienti chiave quando si parla di idratazione: l’acido ialuronico. Presente in molti prodotti della skincare, non poteva mancare nei cerotti oculari perché trattiene l’umidità creando una barriera che mantiene costante il livello di idratazione. L’effetto finale è una pelle molto più rimpolpata e una riduzione delle occhiaie e delle borse.

Puoi usarli ogni volta che ne hai bisogno, infatti i patch applicati al mattino riducono il gonfiore e preparano la pelle al trucco, mentre la sera hanno un effetto lenitivo e alleggeriscono lo sguardo stanco.

I cerotti perfetti non solo per il contorno occhi

Il contorno occhi non è l’unica parte del viso che mostra segni di stanchezza e i patch occhi Mizon in offerta per poche ore, riescono a intervenire su diversi punti del viso. A renderli così versatili non è solo la presenza di ingredienti idratanti, ma anche la loro formula. I cerotti realizzati in gel con la loro tecnologia antiscivolo una volta applicati non si muovono più fino a quando non decidi di rimuoverli tu. Puoi applicarli ovunque, sul collo, attorno alla bocca o sulla fronte: praticamente tutte quelle zone sensibili del viso che mostrano secchezza e rughe più o meno profonde.

Dopo aver deterso la zona e averla asciugata bene, devi solo applicare i cerotti e con la loro eccezionale aderenza bastano 15 minuti per permettere alla pelle di assorbire tutti gli ingredienti lasciandola nutrita a lungo e con un aspetto molto più giovane. I patch sono talmente tanto delicati e adatti a qualsiasi tipologia di pelle, anche quella più sensibile, che puoi usarla fino a due volte a settimana.