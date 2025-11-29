Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Croce e delizia d’ogni credibile beauty addicted, fonte di enormi gioie per l’anima ma di grossi danni al portafoglio, abbiamo visto la portentosa skincare coreana prendere sempre più piede anche in occidente. Articolata e metodica quanto benefica, questa particolare routine di bellezza ha irretito donne di ogni generazione spargendo miracoli a destra e a manca: sì, per davvero.

Il suo segreto starebbe sì nella nota stratificazione dei prodotti ma prima di tutto nella continuità, in un approccio delicato volto a risultati a lungo termine, piuttosto che a soluzioni rapide. Cuore della tecnica è di certo l’auto-cura: una bella pelle è prima di tutto una pelle sana, e questo è un mantra da ripetere a sé stessi ogni giorno. Un nobile obiettivo insomma, possibile grazie a cosmetici dalle formulazioni prodigiose, ricchi di attivi idratanti e ringiovanenti per eccellenza — rigorosamente combinati a tecnologie d’avanguardia — che tutte vorremmo poter provare.

La parte ancora migliore? Viene ora: la chilometrica wish list di ognuna di noi adesso può essere finalmente sfoltita, grazie agli sconti del Black Friday. Fare incetta di chicche K-Beauty ad un prezzo stracciatissimo è una rosea prospettiva che proprio non possiamo lasciarci sfuggire, specie con il Natale 2025 alle porte ed un immenso elenco di regali da fare. Si tratta di benessere, dopotutto, giusto? Presto la glass skin dei nostri sogni sarà una realtà tangibile.

Struccanti e detergenti

Le offerte disponibili su Amazon sono numerosissime ed una più vantaggiosa dell’altra, va da sé come riuscire a scegliere possa rivelarsi un’impresa assai ardua. Noi, però, siamo qui proprio per questo. Procediamo dunque per fasi: da dove iniziare se non dallo struccare e detergere il viso, rimuovendo così ogni minimo residuo di trucco ed impurità accumulati?

Tra i detergenti più amati del suo genere risulta impossibile non nominare quello in gel di Beauty of Joseon: leggero ma efficace, a base di erbe orientali, acqua di prugna, estratto di prugna e di fagiolo verde, questo preserva la barriera cutanea mantenendo il giusto equilibrio.

Una buona alternativa, specie per le pelli più problematiche, a tendenza acneica, ci è gentilmente offerta da Some By Mi con l’AHA BHA PHA 30 Days Miracle Acne Clear Foam, una schiuma ipoallergenica e leggermente acida a base di centella asiatica che lenisce fornendo al contempo idratazione e nutrimento. Parliamo di un prodotto formulato a base di ingredienti straordinari, che agiscono in sinergia per esfoliare, purificare, lenire e rinnovare la cute.

È di Mizon, invece, il detergente viso delicato che ti serve: con estratto di lumaca e dalla particolare texture appiccicosa ad effetto Mochi, lui promette di pulire i pori in profondità ed eliminare delicatamente ogni eccesso di sebo.

Ancora detergente, ancora Some By Mi: questa volta si tratta di un prodotto in schiuma arricchito con BHA che rimuove i punti neri grazie all’estratto di tè verde grezzo ed ai grani di konjac.

Esfolianti e tonici viso

È tempo di esfoliare e tonificare: si parte piano con il siero di Yepoda, con estratto di corteccia di salice, un BHA naturale, utile per liberare i pori e prevenire le imperfezioni. Sì, è adatto anche in caso di pelli sensibili.

Lo stesso vale anche per lo scrub viso di Purito: la sua particolarissima mud texture 2 in 1 funziona come una maschera ma anche un detergente esfoliate, idratando e calmando la pelle.

Formulato con estratto di foglie di Aloe Arborescens, il siero e tonico di COSRX lenisce e rinfresca il viso. Il motivo in più per dargli una possibilità? Contiene filtro solare.

Secondo Beauty of Joseon, invece, nel tonico la tradizionale cura della pelle coreana incontra la bellezza moderna. Una perfetta fusione di tonico, crema idratante ed essenza, assolutamente da provare.

Maschere in tessuto e essenze

Parola d’ordine: relax. Non esiste niente di meglio — o, almeno, non ci viene in mente ora — che concedersi una bella maschera in tessuto a fine giornata: la Bio Collagen Real Deep Mask ad esempio utilizza l’oligomero di acido ialuronico, una versione avanzata di quello comune, per offrire un’eccellente azione idratante ed una pelle radiosa da paura.

Addio occhiaie, almeno sino al prossimo make-up trend virale quanto controverso, si intende: i patch occhi di Mizon contengono vitamina K3, nota per il suo eccellente effetto schiarente e per suscitare gran sollievo.

Per quanto riguarda il capitolo essenze, invece, quella di Mixsoon mette in risalto gli straordinari benefici dell’essenza ai fagioli, emblematica del marchio, amatissima da guru della K-Beauty e truccatori per i suoi notevoli risultati in termini di luminosità.

Forse a primo acchito la bava di lumaca potrebbe sortire un certo effetto, eppure vale la pena fare un tentativo: l’essenza di COSRX, formulata con il 96,3% di filtrato di secrezione di lumaca, ripara e ringiovanisce la pelle migliorandone la vitalità e la grana.

Sieri e contorno occhi

Tocca adesso al siero: è una rivelazione quello di Beauty of Joseon, una miscela meticolosamente realizzata a base di riso e alfa arbutina che promette una luminosità senza pari, contrastando le macchie scure, le discromie e le cicatrici da acne con una formula potente.

Incarnato ad effetto glow? Niente paura: questo siero coreano (è rosa, non vi è altro da aggiungere) ai peptidi aiuta a migliorare la luminosità e l’elasticità della pelle spenta, contribuendo inoltre a prevenire imperfezioni future. Al suo interno troviamo PDRN da DNA di salmone, che favorisce la rigenerazione cutanea e aiuta a ottenere un incarnato più uniforme e sano.

Tralasciare il contorno occhi sarebbe poi un fatale errore: per questa zona si consiglia di puntare su prodotti con un’alta concentrazione di collagene, noto per la sua capacità di appianare e levigare le rughe. È questo che garantisce la crema di Mizon, e non c’è nessun motivo per non credervi.

È illuminante e rassodante, invece, quella di COSRX che riduce l’aspetto violaceo ed il gonfiore, diminuendo al contempo quelle linee sottili tipiche della zona perioculare mentre la idrata.

Creme idratanti e protezioni solari

Una degna skincare coreana, si sa, non può concludersi che con una ricca crema idratante che sigilli ogni passaggio: quella di Mizon è profondamente nutriente, arricchita da un’alta concentrazione di collagene non solo idrata ma lavora contemporaneamente per rassodare la pelle, migliorandone elasticità e resistenza.

Una valida alternativa è poi quella di COSRX: infuso con il 92% di bava di lumaca, questo incredibile prodotto crea una sorta di barriera rendendo corposa, idratata, lucente e levigata la grana della pelle.

Ultima ma non per importanza è la fase dedicata alla protezione solare: quella in stick di Beauty of Joseon non è affatto grassa, ma opacizzante e ad effetto seboregolatore. Ciò è dovuto alla presenza nella sua formula di polvere di silice, che aumenta allo stesso tempo l’aderenza del make-up che si andrà ad applicare regalando una finitura opaca e liscia. Gli estratti di artemisia capillaris e tè verde, inoltre, aiutano a levigare e idratare in profondità.

Validissima anche la proposta di Purito, che offre una potente barriera di difesa per una protezione a lunga durata, senza il bisogno di ritocco alcuno. Al suo interno troviamo ben cinque tipi di ceramidi, che idratano la pelle attraverso una texture rinfrescante e per niente grassa, che non lascia tracce bianche.

