5 cose che devi sapere sul siero viso

Il siero viso è un prodotto ancora poco utilizzato o meglio poco conosciuto. Chi lo utilizza regolarmente, chi non sa quando applicarlo, se prima o dopo il tonico, se prima o dopo la crema, come si stende o a che età utilizzarlo, è un trattamento che genera molta confusione. In realtà è essenziale per la skincare routine, un vero game changer che, a seconda della tipologia, aiuta a migliorare l’aspetto e il tono della pelle. Ecco 5 cose che devi sapere sul siero!

Cosa è il siero viso?

Il siero è un prodotto che lavora insieme alla crema e ne potenzia gli effetti ed i risultati. Agisce in modo complementare, si può quindi scegliere per trattare problematiche della pelle che non vengono trattate con la crema o prediligere invece una combinazione di prodotti diversi per un’azione d’urto. Ha una texture molto leggera, spesso in gel o molto fluida ed un rapido assorbimento, senza bisogno di massaggiarlo a lungo. I principi attivi contenuti all’interno sono in concentrazione più alta, possiamo quindi dire che il siero è un vero e proprio booster.

Quando si usa e che differenza c’è con la crema viso?

Affinché il siero sia efficace e non diventi un prodotto sprecato, bisogna seguire degli step precisi. Prima di tutto si procede con la detersione del viso, poi si passa al tonico adatto al proprio tipo di pelle. È a questo punto che entra in gioco il siero, che si applica dopo il tonico ma prima della crema viso.

Rispetto alla crema viso, il siero è più leggero e agisce più in profondità. Inoltre si può scegliere di applicare un siero diverso dalla crema viso, in modo da creare un trattamento personalizzato che agisca su più fronti. Ad esempio, una pelle grassa può scegliere una crema viso purificante ed associare un siero viso idratante, che non vada ad appesantire ma apporti il giusto quantitativo di acqua alla pelle. Oppure si può associare un siero idratante, come Action Hyalufill Serum di Mediterranea Cosmetics. È pratico da usare perché versatile, adatto a chi non ha molta dimestichezza con questa tipologia di prodotto, perché si può utilizzare sia al mattino che alla sera. Arricchito di acido ialuronico, svolge anche un’azione anti-age ed al contempo aiuta a rassodare i tessuti, a rimpolpare la pelle e ad uniformarla. La crema viso si applica come step successivo e rimane più in superficie, agendo in sincronia con il siero che ne potenzierà gli effetti.

Come si applica il siero?

Applicare il siero è molto semplice, se ne preleva una piccola quantità e si applica sul viso. Solitamente i sieri sono contenuti in pack con erogatore a pompetta, facili da dosare, o in pack di vetro con la pipetta contagocce, qualora il siero sia in texture fluida. Si massaggia delicatamente sul viso o si picchietta, in caso di formulazioni più liquide, fino a completo assorbimento, che solitamente è molto rapido.

A che età si usa il siero?

Non è mai troppo presto per utilizzare il siero viso, anche se le giovanissime possono accontentarsi anche di una semplice crema idratante o preventiva. A partire dai 18/20 anni si può comunque utilizzare un siero leggero ed idratante, specie in casi di pelle con imperfezioni. Diventa invece essenziale con il passare degli anni, prediligendo formule e soprattutto attivi con un comprovato effetto anti-age. Più si sale di età, quindi, più sarebbe opportuno utilizzare un siero, diversificandolo anche tra quello per il giorno, più leggero e protettivo e quello per la sera, che stimoli il rinnovamento cellulare e rigeneri la pelle.

Siero, crema e maschera in tessuto, come si usano?

Un capitolo a parte va dedicato all’applicazione del siero nel caso in cui si utilizzino maschere in tessuto. In questo caso, infatti, dopo aver steso il tonico, si può scegliere di applicare una maschera viso in tessuto, facile e veloce da utilizzare. Avrete notato che all’interno della confezione la maschera è intrisa di un liquido che, appunto, altro non è che siero. Anche in questo caso sceglietene una in base alle vostre esigenze, ad esempio una maschera ad effetto idratante ed anti-age, come la Action Maschera Viso Idratante Anti-Age di Mediterranea Cosmetics, dall’immediato effetto tensore e levigante, perfetta anche come pre-trucco. Una volta passato il tempo di posa, non si risciacqua il viso, ma si massaggia il siero rimasto sulla pelle, fino a completo assorbimento. A questo punto si procede con lo step della crema, saltando invece quello del siero, perché sostituito da quello contenuto nella maschera.