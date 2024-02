La ricerca della bellezza si muove sempre più di pari passo con il mantenimento di uno stato di salute che salvaguardi la pelle, lo scalpo e i capelli. L’obiettivo dei laboratori HSA Cosmetics è quindi quello di rivolgere l’attenzione verso l’hairceutical, con un brand di prodotti volontariamente elegante e con un approccio formulistico sostenibile. Da qui, il packaging curato nei minimi dettagli che racchiude un tripudio di fragranze delicate e che, oltre alle performance cosmetiche, possono offrire un’esperienza sensoriale senza eguali sia in casa che in salone.

ESLA Italy ha così studiato una confezione raffinata ed evocativa dell’eleganza italiana senza tempo, di colore blu, che contiene una selezione tra i più performanti ingredienti attivi vegani, di origine naturale e biodegradabili. Da questo studio attento nascono le 8 linee di prodotto specifiche per il trattamento delle principali problematiche della cute e del capello.

Sensitive Scalp, la formula vincente per una cute sensibile

Sensitive Scalp è ideata per proteggere la barriera cutanea e facilitare l’attenuazione delle sensazioni di fastidio al cuoio capelluto. È sensibile sulla pelle e, grazie alla presenza dei fitosteroli biomimetici della Brassica, si integra perfettamente al tessuto cutaneo. A quest’azione si unisce quella del fungo Albatrellus, che cresce spontaneamente nelle foreste di conifere dell’emisfero boreale ed è contenuto sia nello shampoo che nella lozione, per una sensazione lenitiva immediata garantita dalle sue preziose sostanze.

Si lavora su tre livelli di protezione. Il fluido pre-shampoo, che si applica per proteggere la pelle, dona un’immediata sensazione lenitiva e ne mantiene il corretto livello di idratazione. Gli steroli vegetali aiutano a proteggere la barriera cutanea e leniscono i fastidi causati dall’irritazione. Si applica facilmente, a capelli asciutti, e si lascia in posa per 2/3 minuti prima di risciacquare.

Il trattamento continua con lo shampoo calmante, che deterge delicatamente la cute e aiuta a lenire il cuoio capelluto irritato e sensibilizzato. La formula è bilanciata accuratamente per la pelle e i capelli, per donare un’immediata sensazione di sollievo grazie alle sostanze contenute nel fungo Albatrellus. Si applica sui capelli umidi e si massaggia fino a ottenere una schiuma soffice. Si risciacqua delicatamente ma con acqua abbondante.

Infine, come ultimo tocco, si applica l’elisir riequilibrante – Calming Scalp Elixir – che dona un’immediata sensazione lenitiva grazie all’azione dell’Albatrellus. È senza risciacquo, si stende immediatamente dopo lo shampoo e si massaggia delicatamente per facilitare l’assorbimento. Questo prodotto è stato inoltre selezionato durante il Cosmoprof di Miami, nella prima edizione della manifestazione in Nord America.

Fonte: Ufficio Stampa ESLA

8 obiettivi per una linea di prodotti tutta blu

ESLA ha realizzato otto linee di prodotto per il trattamento delle principali problematiche legate al cuoio capelluto e alla cura del capello. Da una parte, Scalp and Hair pensa allo scalpo sensibile, grasso, con forfora e ai capelli fragili con una gamma di prodotti che permettono una routine semplice e compatta; dall’altro offre una soluzione ad ampio spettro che parte dal cuoio capelluto per arrivare fino alla salute del capello.

Si aggiungono così altre quattro linee di prodotti, per offrire un supporto valido nella fase di mantenimento del colore, per favorire la corretta idratazione e per un effetto anti-crespo. Infine, ultimo ma non meno importante, un prodotto che garantisce corpo e volume ai capelli sottili. L’haircare è dunque completa ma anche mirata per le diverse problematiche legate alla salute del capello.

Gli ideali dell’azienda: cos’è l’hairceutical

Il know-how professionale dell’azienda si sviluppa negli anni grazie allo studio approfondito di prodotti altamente scientifici e pensati per il mondo dei saloni. L’approccio alla formulazione è sostenibile ed etico, come dimostra il brevetto ottenuto per il sistema plexx, una miscela di ingredienti tecnologici e naturali che protegge i capelli dai danni causati dai trattamenti chimici e meccanici e che finalmente mette a disposizione nelle linee di prodotti home care.

La ricerca della bellezza deve comunque andare di pari passo coi tempi, al fine di garantire uno stato di salute equilibrato che comprende la cute, il cuoio capelluto e i capelli. I prodotti sono studiati per recuperare il benessere del capello e dargli nuova forza, grazie a un approccio formulistico di ispirazione quasi medicale – da qui la definizione di hairceutical (haircare+pharmaceutical) – che coniuga ingredienti naturali sostenibili ed efficaci a texture e fragranze delicate e gradevoli.

Le formule proposte sono ispirate al concetto di hairceutical, con ingredienti medicali che cooperano con un’anima cosmetica piacevole e avvolgente. Ogni profumazione deriva da un’attenta piramide olfattiva con le note più fresche e volatili in testa – che percepiamo subito – e una serie di note morbide in fondo, perfette per creare un’armonia inebriante e piacevole, che rende di certo speciale il rito fondamentale dell’haircare.