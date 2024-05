La crema antisfregamento che ti salva l’estate: la più venduta è un best seller su Amazon

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Con l’arrivo dell’estate, ecco che torna il timore per le irritazioni cutanee: nelle parti in cui la pelle sfrega eccessivamente, sia sui tessuti che su altra pelle, è facile trovarsi con chiazze rosse e doloranti. Un problema che si verifica spesso lungo la parte interna delle cosce, soprattutto in chi è un po’ più in carne. Come risolvere questo fastidioso problema? Ora puoi provare la miracolosa crema antisfregamento che è già diventata un best seller su Amazon: tantissimi utenti l’hanno già acquistata e ne sono rimasti soddisfatti. Vediamo come funziona.

La crema antisfregamento per l’estate

Niente più irritazioni cutanee in estate: la nuova crema Dermovitamina Filmocare è l’ideale per prendersi cura della propria pelle anche durante i periodi di caldo intenso, quando è più facile che la sudorazione eccessiva crei piccoli problemi dovuti allo sfregamento. Ciò accade soprattutto per chi è un po’ più in carne, ma anche se si pratica molto sport o in particolari condizioni – come ad esempio le persone costrette a letto per lunghe settimane, dove lo sfregamento contro le lenzuola può provocare spiacevoli rossori e persino piaghe.

Basta davvero pochissimo per dire addio a questo inconveniente: la crema, che ha una piacevole e rinfrescante formulazione in gel, crea un effetto barriera che protegge la pelle dalle irritazioni da sfregamento, riducendo l’attrito. Allo stesso tempo, non impedisce la normale traspirazione cutanea, per evitare la proliferazione di batteri e alcune pericolose infezioni. Le zone del corpo che sono più soggette allo sfregamento sono le cosce, l’addome, il seno e le ascelle: può dunque essere usata ovunque tu ne abbia bisogno, con funzione protettiva che dona anche una piacevole sensazione di confort.

La crema è invisibile, non unge e non macchia gli abiti, inoltre si assorbe velocemente ed è resistente all’acqua. Può essere applicata più volte al giorno, anche al bisogno: è dermatologicamente testata, non contiene coloranti e conservanti ed è prima di profumazione, adatta quindi anche alle pelli più sensibili (come quella dei bambini o delle persone anziane). Sono tantissimi coloro che l’hanno già provata, come testimoniano le ottime recensioni su Amazon. E il rapporto qualità/prezzo è imbattibile: non potrai più farne a meno!

La versione in stick, da tenere in borsa

Dermovitamina Filmocare è disponibile anche in comodo formato stick, simile ad un deodorante: è l’ideale da avere sempre a portata di mano, per ridurre l’attrito cutaneo e lasciare la pelle super idratata per ore ed ore. Lo stick fa applicato su cute asciutta e pulita, anche più volte al giorno se ne hai bisogno. Puoi portarlo con te in borsa, soprattutto nelle giornate più calde o se hai intenzione di fare attività sportiva, in modo da non farti mai trovare impreparato. Sarà sicuramente il tuo nuovo “mai più senza” dell’estate.

I vantaggi del servizio “Iscriviti e Risparmia”

Il servizio Amazon “Iscriviti e Risparmia” si rivela super vantaggioso per tutti quei prodotti ai quali sei più affezionato. Puoi infatti riceverli a casa con frequenza da te stabilita, per non rimanere mai senza e usufruire di sconti speciali. Non devi far altro che selezionare il tuo prodotto preferito, la quantità che desideri e la frequenza con la quale ricevere gli invii. Amazon penserà a tutto il resto: spedirà il pacco al momento stabilito, avvisandoti in precedenza per consentirti di annullare l’ordine quando preferisci, e ti offrirà uno sconto del 10% al terzo prodotto aggiunto all’iscrizione. Provalo subito!

