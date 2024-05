Fonte: iStock Pantoloncini antisfregamento: il capo da indossare sotto gonne e abiti

È capitato a tutti: il caldo, il sudore, le cosce che sfregano tra loro e la comparsa di un’irritazione fastidiosa. È noioso, a volte, anche doloroso e capita davvero a tutte perché durante la bella stagione le temperature più alte e un abbigliamento più leggero favoriscono la frizione della pelle.

La buona notizia è che esiste un ottimo rimedio che ci permette di correre ai ripari e ci regala camminate rilassanti e divertenti, senza il timore che un’irritazione cutanea possa rovinarci i momenti più belli. La risposta ai nostri problemi sono i pantaloncini antisfregamento, un capo invisibile da porre sotto ogni outfit e capace di risolvere il problema. Un vero e proprio must have nell’armadio di tutte le donne, per dire addio all’incubo delle irritazioni e indossare senza pensieri ogni outfit.

Si possono acquistare online, si trovano diversi modelli, adattabili a tutti i look, e sono l’alleato perfetto (e segreto) di cui non si può davvero più fare a meno.

Pantaloncini antisfregamento, perché devi averli nel tuo armadio

Le irritazioni sono fastidiose, soprattutto quelle alla cute che compaiono a causa dello sfregamento delle cosce. La prima cosa da sapere è che ne siamo un po’ tutte vittime: d’estate durante una camminata, magari quando si indossa un vestito leggero, tra caldo e sudore capita e non è per nulla simpatico.

A volte quell’irritazione può essere particolarmente dolorosa e impedirci di godere pienamente del tempo libero all’aria aperta. È proprio per questa ragione che nel nostro armadio non dovrebbero mai mancare i pantaloncini antisfregamento, un capo utilissimo e che ci salva in tante situazioni diverse.

Oltre a quello – ovviamente – è sempre bene ricordarsi di asciugarsi sempre in maniera ottimale prima di indossare i vestiti, magari dopo una bella nuotata: l’umidità non aiuta. E poi optare sempre per tessuti leggeri e capi ampi che ci consentano di muoversi in totale libertà.

La prima cosa da sapere sui pantaloncini antisfregamento è che si possono trovare vari modelli, adattabili quindi a ogni lunghezza degli abiti che indossiamo, per essere celati al meglio sotto gonne e vestitini.

Poi nessuna paura per il caldo: sono sottili e aderenti e ci si dimentica anche di averli. Nota aggiuntiva: si trovano anche dei modelli un po’ contenitivi e modellanti, alleati invisibili per indossare ogni tipologia di capo al meglio e senza timore di incorrere in irritazioni.

Come funzionano e come sceglierli

I pantaloncini per evitare irritazioni da sfregamento tra le cosce funzionano in maniera molto semplice. Infatti possono tranqullamente sostituirsi alla normale biancheria intima andando a sostituirsi a slip e culotte. La loro peculiarità è quella di creare una barriera tra le gambe, che – quando sfregano tra loro – evita l’attrito della pelle e la conseguente irritazione.

Si devono scegliere sulla base delle proprie esigenze, meglio comunque optare per un modello sopra il ginocchio, in tessuto leggero e traspirante, che non faccia grinze sotto abiti e gonne. Questo per evitare soprattutto il caldo, ma anche quelle brutte pieghe che rovinano la vestibilità dei capi. Se lo si desidera esistono anche dei modelli contenitivi che possono avvolgere e modellare la siluette.

Senza dubbio si deve scegliere il modello più adatto allo scopo che si vuole ottenere, ma anche capace di abbracciare il nostro corpo e di diventare impalpabile sotto l’outfit scelto. Non c’è nulla di più fastidioso, infatti, di un pantaloncino che si vede e che non risolve il problema.

Cinque modelli di pantaloncini antisfregamento da comprare subito

In commercio si trovano i modelli più disparati di pantaloncini antisfregamento: da quelli impreziositi da una striscia di pizzo, che se si vedono hanno il loro perché, fino a quelli che somigliano a delle calze leggere e impalpabili. Ovviamente non mancano neppure i capi che si possono indossare anche liberamente, senza dover essere coperti da abiti e gonne.

Una cosa è certa: tra le caratteristiche più importanti che devono possedere vi è la capacità di prevenzione. Infatti, questi capi di abbigliamento permettono alle cosce di non sfregare tra loro e ci aiutano a evitare le fastidiose irritazioni che tutte ben conosciamo.

Tra i modelli più amati vi sono i leggings corti di Wirarpa che sono perfetti per assorbire il calore e proteggerci dalle irritazioni. Le cuciture sono ben definite e il tessuto avvolge in maniera accogliente il corpo, con una vestibilità perfetta e che rimane liscia e senza pieghe tutto il giorno. Vengono venduti in pacchi da quattro e si possono scegliere multicolore oppure nei toni più neutri come color pelle, nero e bianco.

Si possono indossare per praticare attività sportiva, ma anche sotto un vestito o come capo da abbinare per un perfetto mix and match che amalgama stile e comodità: sono i pantaloncini di Actinput, anche questi si trovano di diversi colori. Hanno il vantaggio di avere la vita alta che fascia la zona della pancia e sono morbidi e in tessuto traspirante.

Flessibili ma al tempo stesso avvolgenti: sono invisibili sotto ogni tipologia di abito e permettono di sentirsi a proprio agio evitando irritazioni. Si tratta dei pantaloncini Wiespodex davvero comodi e talmente sottili che solo la soluzione perfetta per non soffrire il caldo. Si adattano a ogni tipologia di corpo.

Sembrano proprio come dei collant, ma sono dei veri e propri pantaloncini quelli proposti da Vancavoo: dotati di uno slip a vita alta e di un tessuto trasparente, morbido e leggero che avvolge le cosce, che aiuta a evitare lo sfregamento e a combattere l’umidità del sudore. Si trovano in tre tonalità: colore carne, nero e bianco.

Hanno un elegante rifinitura in pizzo, infine, i pantaloncini di Tuopuda in tessuto ultra-morbido, sono traspiranti e leggeri, lisci e non formano grinze quando li si indossa, risultando invisibili sotto ogni outfit. Le rifiniture in pizzo, poi, sono un dettaglio che li rende un capo sensuale e adatto a ogni occasione o stile.

