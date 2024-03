Fonte: Nike Giacca e pantaloncini da running

Cerchi capi perfetti per l’attività fisica, ma anche per il tempo libero e per sfoggiare uno stile sport chic? Ora è possibile acquistarli con una super promo.

Basta andare sul sito di Nike, scegliere un abbinamento, selezionare due prodotti tra i preferiti e si ottiene il 25% di sconto. E allora spazio ad accoppiate vincenti e all’ultima moda, da sfoggiare in palestra, ma anche in città, per uno street style di tendenza. Pantaloncini ciclisti e top, calze e scarpe, magliette e leggings: c’è l’imbarazzo della scelta per affrontare la bella stagione con lo spirito (e lo stile) giusto.

Per accedere alla promo, che si applica su tutto il sito con alcune esclusioni, basta essere iscritti alla membership di Nike: si ottiene con pochissimi clic e offre tantissimi vantaggi.

Nike, tutti i vantaggi della membership

Accesso esclusivo e su misura dell’utente per scoprire i nuovi lanci, ricompense per l’attività sportiva fatta e per gli acquisti, con sconti e offerte speciali, percorsi fitness e consigli mindfulness tramite le apposite applicazioni: sono solo alcuni dei tanti vantaggi del diventare member Nike.

Oltre a questi privilegi, però, ce ne sono molti altri: come la spedizione gratuita e la possibilità di fare resi o cambi senza ricevuta.

Per accedere alla membership basterà andare sul sito di Nike e inserire la propria mail. Si aprirà un mondo di vantaggi, di possibilità e di promozioni. Come quella attiva dal 7 al 14 marzo, che permette di acquistare due stili sul sito con un 25 % di sconto: basta inserire il codice promozionale MIX24 per ottenere la riduzione in fase di check out.

Nike, gli abbinamenti più alla moda

Ci sono tanti look interessanti, abbinamenti da provare, capi perfetti per ogni occasione: per essere comodi, alla moda e vestendo tessuti di alta qualità.

Le ultime tendenze ci insegnano che lo sport style è perfetto in ogni occasione e che può essere abbinato con capi diversi, per creare un mix and match interessante e, soprattutto, unico e che racconta il tipo di persona che lo indossa.

Spazio alla fantasia e alla sperimentazione, magari sfoggiando leggings, top e cappotto, oppure pantaloncini con calze a metà polpaccio: insomma tanti look diversi, ora scontati se acquistati in coppia.

Look per il tempo libero

Vestirsi sportive per il tempo libero è una delle tendenze del momento: basta guardare gli scatti che immortalano le star di Hollywood o quelle italiane, per notare come, gli abbinamenti e i gusti del momento, indichino che la strada da seguire sia quella del mix and match di stili diversi. E un look sporty-chic è davvero all’ultima moda.

Gli abbinamenti possono essere davvero di ogni genere: si possono mettere bra sportivi in bella vista sotto cardigan o cappotti eleganti, sfoggiare body sotto un maglione, oppure sfoggiare scarpe da ginnastica e calze in bella vista, sopra i pantaloni. E scegliere accessori che, abitualmente, avremmo pensato per outfit eleganti o casual.

Nessun eccesso, quindi, ma solo un dosaggio corretto dei capi che abbiamo a disposizione, per affrontare la primavera con il look giusto e che, soprattutto, ci faccia sentire bene e a nostro agio.

Nota aggiuntiva, e da non sottovalutare, il fatto che si tratta di vestiti versatili che possono essere indossati sia durante il proprio tempo libero, sia in palestra. Questo si traduce in un risparmio di soldi notevole, soprattutto se si desidera rinnovare il proprio guardaroba.

L’altissima qualità dei prodotti, poi, garantisce una lunga durata: si acquistano oggi, ma si possono utilizzare negli anni a venire, senza temere che si rovinino o di ritrovarsi con capi d’abbigliamento che diventano difficilmente utilizzabili da una stagione all’altra. Un vero e proprio investimento nella moda.

Pantaloncini ciclisti e bra

Comodi, sportivi ma capaci di essere chic: tra gli abbinamenti più interessanti da provare ci sono i pantaloncini ciclisti da portare con un bra dello stesso colore (o a contrasto).

Perfetti in palestra, ma anche per una passeggiata in città: basta indossarli con gli accessori giusti. Gli shorts da ciclista Nike Zenvy a vita alta sono il capo da avere nelle giornate più calde, quando le temperature si alzano.

Da indossare con un bra della stessa linea, non imbottito e a sostegno leggero. Si possono sfoggiare con altri capi sportivi, oppure provare ad abbinarli con maglie o giacche più eleganti per un tocco sporty-chic.

Fonte: Nike

Gli shorts da ciclista della foto li puoi acquistare qui e il top qui.

Leggings a vita alta e t-shirt corta

Da completare con una giacca leggera o un cappotto, un abbinamento essenziale ed evergreen è quello leggings a vita alta e t-shirt corta. Per una sessione di ginnastica a casa o in palestra, oppure per una camminata al parco, ma sempre senza dimenticare lo stile. Un’accoppiata vincente per chi ama essere sportiva, ma con classe.

I Leggings a vita alta sono un grande classico Nike, resistenti, hanno una grande elasticità, grazie al tessuto spesso ma – al tempo stesso leggero. La t- shirt corta con il logo è in morbido jersey di cotone e grazie alla sua lunghezza è il capo ideale per mettere in risalto punto vita e gambe.

Fonte: Nike

I leggings li puoi acquistare qui, la t-shirt corta a la trovi a questo link.

Body corto e felpa oversize

Sempre più alla moda sono i body che si possono indossare anche su strada: essenziali, dai colori neutri oppure in un classico nero sono il capo passepartout che va bene in ogni situazione. Basta abbinarlo agli accessori giusti.

Ad esempio, una bella felpa, per coprirsi con stile.

Il body in tessuto leggero con i pantaloncini corti è avvolgente, dotato di fodera nella zona del reggiseno. Inoltre, è leggermente più scollato sulla schiena.

L’abbinamento ideale è con la Nike Therma-FIT One, una felpa oversize dotata di cappuccio e zip a tutta lunghezza, abbastanza corta, morbida e comodissima.

Fonte: Nike

Acquista il body corto della foto cliccando questo link, la felpa avvolgente e oversize la puoi comprare qui.

Scarpe e calze

La promo Nike è perfetta per acquistare un nuovo paio di scarpe, dunque perché non approfittare per poter indossare un grande classico? Stiamo parlando delle Nike Air Force 1 ’07 Next Nature, delle vere e proprie icone. Con cosa abbinarle? Ovviamente con delle calze, ancora meglio se indossate sopra dei leggings, oppure con dei pantaloncini corti, per far diventare questa accoppiata la protagonista del nostro stile.

Fonte: Nike

Compra le Nike Air Force 1 ’07 Next Nature qui, le calze della foto le puoi acquistare qui.

Pantaloni comodi e t-shirt corta slim fit

La comodità è essenziale sia in palestra sia quando si gira per la città o si sta in casa. La combo perfetta per essere alla moda, ma non rinunciare a sentirsi bene in ciò che si indossa? Pantaloni larghi e t-shirt corta.

Si possono scegliere di un colore primaverile, per affrontare l’arrivo della nuova stagione con un pizzico di freschezza: dal fit ampio, i pantaloni in French Terry a gamba dritta sono il capo perfetto per ogni occasione. Da acquistare con una t-shirt attillata, per un effetto avvolgente. Slim fit, in morbido jersey, è corta quanto basta per lasciare un po’ di pelle scoperta.

Fonte: Nike

Trovi qui i pantaloni della foto e puoi acquistare qui la t-shirt slim.

Look per lo sport

I trend ci dicono che quello che mettiamo in palestra possiamo indossarlo anche durante la vita di tutti i giorni e in ogni situazione, ma se cerchiamo abbinamenti specifici da sfoggiare – per esempio – per una corsa o per una sessione di allenamento in casa o in palestra, allora sul sito Nike troviamo tutto ciò che occorre.

Per essere alla moda, sì, ma anche per indossare un abbigliamento comodo e confortevole, dotato di tutto ciò che occorre per avere la mente focalizzata solo sull’attività che si sta eseguendo e non doversi preoccupare di essere in ordine o di indossare dei capi che non sono adatti al nostro training.

Tessuti tecnici, pensati per chi li deve usare e per il tipo specifico di attività, ma anche perfetti per la vita di tutti i giorni: belli a vedere e da indossare.

Giacca e pantaloncini da running

Abbastanza larga da poter essere indossata sopra una felpa, in tessuto traspirante e dalle linee classiche e facilmente abbinabili: è la giacca da running con la zip a tutta lunghezza, da indossare non solo per praticare sport all’aria aperta, ma anche per ripararsi dal vento.,

La si può abbinare a un pantaloncino corto, magari dal fit comodo, come gli shorts da running a vita media, con le tasche dotate di zip.

Fonte: Nike

La giacca la puoi comprare cliccando qui, i pantaloncini li acquisti a questo link

Maglia a manica lunga e pantaloni jogger

Una maglia fit, un po’ corta ma con le maniche lunghe è perfetta se abbinata a pantaloni larghi e comodi. Un’accoppiata versatile, adatta a tutte le occasioni e alle attività sportive più disparate. Per sentirsi perfette e, al tempo stesso, a proprio agio da mattina a sera.

Il tessuto della maglia è morbido e ha un peso medio, così come sono morbidi i pantaloni jogger dal fit davvero ampio.

Fonte: Nike

Acquista qui la maglia a maniche lunghe e cliccando questo link i pantaloni jogger.