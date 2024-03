Tantissimi capi a un prezzo davvero vantaggioso, sul sito di Nike arrivano le offerte per scegliere il guardaroba perfetto per la primavera

Maglietta e giacca

La nuova stagione è il momento giusto per acquistare look perfetti per affrontare le temperature più alte, con stile, indossando capi di alta qualità e di tendenza. Ancora meglio se ci sono degli sconti dedicati per farlo.

Sul sito di Nike, dal 21 marzo all’11 aprile, ci sono tantissimi prodotti in sconto, anche fino al 50%: un’occasione da non perdere per scegliere abbinamenti alla moda, versatili, adatti sia all’attività sportiva sia alla città.

L’assortimento è davvero ricco e si può scoprire nella sezione dedicata agli sconti presente sul sito Nike, ma ci sono alcuni abbinamenti che sono perfetti, se si vuole sfoggiare un look alla moda.

Le ultime tendenze ci indicano la strada da seguire: i capi – che abbiamo sempre considerato adatti a una sessione di allenamento – possono diventare il dettaglio irrinunciabile di uno stile mix and match intrigante e di carattere.

Si può abbinare una felpa a una camicia, o una scarpa da ginnastica a una gonna. Pantaloncini e maglietta sono la combo perfetta e possono essere indossati sotto a un trench leggero. Mentre un vestito si può rendere più intrigante con un paio di sneakers bianche, un vero e proprio must have di ogni armadio primaverile.

Nike, perché è vantaggioso entrare nella membership

Ci sono tantissime ottime ragioni che rendono vantaggioso accedere alla membership Nike. Tra le tante la possibilità di avere un accesso esclusivo e su misura dell’utente per conoscere i nuovi lanci, ma anche ricompense per chi acquista e per chi fa attività sportiva, inoltre vi sono applicazioni per fare percorsi fitness e che offrono consigli mindfulness, per un’esperienza a 360 gradi.

Tra gli altri vantaggi interessanti vi sono la spedizione gratuita e la possibilità di fare resi o cambi senza ricevuta.

Come si entra a far parte della membership? Basta andare sul sito di Nike e fornire il proprio indirizzo mail.

Look sportivi e di tendenza per girare in città

Sono adatti per girare in città, per fare delle commissioni, ma anche per uscire a prendere un aperitivo: stiamo parlando dei look sportivi e di tendenza perfetti per uno stile che trasuda energia, ma anche carattere.

Gli abbinamenti che si possono provare sono davvero tanti e la parola d’ordine è osare, senza timore di sbagliare, perché i capi Nike non solo sono prodotti di altissima qualità, ma sono anche versatili e all’ultima moda. Imperdibili – quindi – gli sconti fino al 50% per cento su una vasta selezione di prodotti: l’occasione perfetta per acquistare quegli indumenti che non possono proprio mancare nell’armadio.

Leggings e felpa

Per una giornata in totale libertà, durante la quale dedicarsi a commissioni, shopping, oppure a una merenda con le amiche, l’abbinamento perfetto è composto da leggings e felpa. Soprattutto se si desidera essere comode, ma senza rinunciare allo stile. E sì che la primavera è arrivata, ma le temperature non sono ancora miti: quindi perché non abbinarli a un cappotto, per quando fa più freddo? È il perfetto esempio di stile mix and match vincente.

I leggings neri, con la celebre scritta “Just do it”, sono un capo classico targato Nike e si prestano per essere indossati con la felpa Nike Dri. I pantaloni sono a vita alta e sono in morbido misto cotone, mentre la felpa con cappuccio ha un fit confortevole.

Entrambi possono essere indossati anche da soli: la felpa è perfetta per essere abbinata con una gonna, anche dal taglio più elegante, e con scarpe da ginnastica. Mentre i leggings sono il capo da sfoggiare in palestra, così come per una passeggiata in città.

Pantaloni e scarpa da ginnastica

I pantaloni bianchi sono un altro must have per la bella stagione: stanno bene in ogni situazione e sono un capo che non passa mai di moda. Possono essere indossati per ricreare uno stile casual, ad esempio se accompagnati con una polo o una camicia, oppure resi più sportivi con un paio di scarpe da ginnastica e una felpa.

I Nike Court Dri-FIT Heritage sono pantaloni pensati per il tennis, ma adatti anche per girare in città e per dedicarsi a ogni attività che si desidera. Dal taglio affusolato, la zip alla caviglia e il tessuto morbido li rendono un capo davvero confortevole. Si possono abbinare con le Nike Air Max 1 che, nei colori più tenui sono le scarpe da avere e che stanno bene con tutto, dai vestiti ai pantaloni più o meno sportivi.

Maglietta e giacca

L’essenziale che si abbina alla perfezione con un capo che fa della grafica uno dei suoi punti di forza: questo abbinamento è sportivo, ma perfetto per un’uscita con le amiche ed è davvero di carattere.

La t-shirt Nike Sportswear Essential è comoda e molto morbida, inoltre ha un taglio corto, che lascia scoperto il ventre ed è slim fit. Va benissimo indossata con i jeans, con un pantalone a vita alta e largo, oppure con una gonna lunga o, ancora, sotto un abito smanicato e a contrasto: in perfetto stile anni Novanta.

Ma non solo, perché il capo perfetto da indossare sopra è una giacca in tessuto, con grafica del Paris Saint-Germain: leggera e morbida, può essere sfoggiata sia sopra a una gonna sia sopra a un pantalone.

Giacca e leggings

Perfetti insieme, ma adatti anche per essere indossati da soli: giacca e leggings sono un fantastico abbinamento e possono anche essere sfoggiati separatamente per adattarsi ad altri look.

La giacca Nike Swift UV è leggera, protegge dai raggi solari e anche dall’aria più fresca. È il capo passe-partout per la primavera: la si può indossare abbinata a un abito floreale, a pantaloni o jeans con una maglia sottile, oppure con una gonnellina svolazzante.

Deliziosa nell’abbinamento con i leggings Nike Zenvy Tie-Dye a vita alta e molto morbidi. Perfetti anche in città: magari con una felpa a tinta unita, o – se non con la giacca corta – anche con un trench o un cappotto leggero e lungo.

Entrambi i capi sono ideali anche per lo sport all’aria aperta o per una sessione di attività sportiva in palestra.

La maglia per lei e per lui

Per chi desidera provare un look matchy – matchy, la maglia da skateboard a manica lunga in tessuto e con bottoni, è il capo unisex da sfoggiare in ogni occasione.

In cotone, la Nike SB Tanglin si può anche abbinare a un abito (per lei) e con jeans e pantaloni (per lui). Lo stile di coppia minimale, comodo e versatile.

Sport: per chi torna ad allenarsi

La primavera fa venire voglia di fare attività all’aria aperta, di tornare in forma e di preparare il fisico alla bella stagione. In tanti riprendono a fare sport e ad allenarsi proprio in questo periodo dell’anno, ma soprattutto non mancano coloro che decidono di abbandonare per un po’ le sessioni di allenamento al chiuso per dedicarsi a corsa, camminata veloce, ma anche ginnastica negli spazi pubblici.

Gli sconti sul sito di Nike sono l’occasione perfetta per acquistare look che possano essere utili per la ginnastica, ma anche versatili per essere abbinati anche con capi non sportivi.

Top a manica lunga e pantaloni

Va benissimo per la palestra o per fare ginnastica in un parco, ma è molto bello anche abbinato con pantaloni larghi o jeans.

Il top a manica lunga cut out Nike è un capo interessante, particolare e che si può indossare in più occasioni: dotato di un coprispalle velato, il Nike Pro top corto è avvolgente e in tessuto elasticizzato.

Volendo si può acquistare insieme a dei pantaloni abbinabili e, anche questi, che si possono prestare a più di un’occasione. I Nike Pro leggings a vita media sono a tutta lunghezza e regalano libertà di movimento. E, insieme al top, sono il look perfetto per una sessione di sport, ma con classe.

Il body versatile

Un altro capo imperdibile per chi vuole dedicarsi all’attività fisica è il body nero, che va benissimo in palestra o mentre si fa ginnastica, ma anche sotto una camicia o una felpa per dare un tocco sportivo al proprio look.

Questo è in misto cotone è aderente, minimale e perfetto per ogni i tipo di attività.

Le scarpe da indossare in ogni occasione

Vanno bene con un abito lungo, con una gonna corta, con pantaloni eleganti e anche con i jeans. E, ovviamente, sono perfette per fare sport: le scarpe da indossare in ogni occasione sono le Nike Court Vision Low Next Nature, un grande classico che resiste ancora oggi. Da acquistare con gli sconti Nike.

