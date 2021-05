Kate Middleton, le collant da 7 euro per sopportare i tacchi tutto il giorno

editato in: da

Kate Middleton incanta col cappotto rosso e la micro-borsa

Il segreto dei look impeccabili di Kate Middleton? Un paio di collant che le permette di indossare tacchi altissimi e di stare in piedi per ore senza soffrire. Il costo di queste calze miracolose? Solo 6 sterline, circa 7 euro. Dunque, un trucco facile e alla portata di tutte.

A rivelare il segreto di Kate Middleton è l’esperta di bon ton, Myka Meier, che ha fatto notare già diversi escamotage stilistici di cui si avvale la Duchessa di Cambridge per essere sempre a suo agio, nonostante “sia vestita in modo appropriato in ogni momento”.

La Meier ad esempio rivelò l’accorgimento di Kate per togliersi dall’imbarazzo, soprattutto durante serate di gala ed eventi formali, ed è semplicissimo: avere sempre qualche oggetto in mano per tenerle occupate evitando così di trovarsi a disagio per non sapere dove e come tenerle. Ha anche mostrato il modo in cui Lady Middleton tiene le clutch con eleganza con entrambe le mani, appoggiandole davanti, sul grembo, evitando l’inelegante gesto di infilare la borsa sotto il braccio.

Ma ci sono moltissimi altri trucchi di cui la Duchessa di Cambridge si avvale per sopportare senza troppe difficoltà e sofferenze il rigido dress code di Corte. Così ad esempio a Kate, come a tutti gli altri membri della Famiglia Reale, è vietato togliersi cappotti e giacche in pubblico. Di conseguenza, il suo look deve tener conto se ha la possibilità di appartarsi per sfilarsi l’eventuale capospalla oppure no e dunque a seconda dei casi, la scelta può ricadere su un vestito pesante che non necessita di soprabito o su un cappotto leggero che può essere indossato anche in spazi chiusi, come quello rosso che Kate ha tenuto recentemente durante la visita alla National Portrait Gallery.

Altro elemento scomodo negli outfit formali sono naturalmente i tacchi che Kate utilizza quasi sempre, sicuramente in tutti gli eventi più istituzionali. Famosissime sono le sue décolletée di Gianvito Rossi, di cui possiede diversi modelli, o le scarpe da Cenerentola di Jimmy Choo oppure ancora i sandali rosa firmati Prada.

Myka Meier ha svelato il modo in cui Kate riesce a sopportare i tacchi killer per diverse ore senza apparire stanca o sofferente. Il trucco semplicissimo sono i collant a 7 euro che si trovano da John Lewis. Si tratta di calze velate dotate di strisce di gel sotto la pianta del piede che aiutano le dita ad aderire alla scarpa. Di conseguenza, Kate può camminare tranquillamente senza che i piedi le scivolino nelle scarpe, rimanendo sempre in equilibrio.

In effetti, l’unica vera regola su cui la Regina è intransigente riguarda l’obbligo di indossare le calze da parte delle donne della Famiglia Reale. Regola che Meghan Markle ha prontamente disatteso nei suoi due anni a Corte. Infine, Lady Middleton si avvale di un altro piccolo aiuto con le solette Alice Bow che le danno un comfort extra durante la camminata.