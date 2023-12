Kate Middleton compare in shorts, senza calze e coi le Superga in un documentario della BBC: un successo clamoroso

Kate Middleton finisce in tv: la BBC manda in onda il programma Secrets of the Aquarium dove la Principessa del Galles appare con degli shorts bianchi molto corti e senza calze, indossati con le sue amate Superga bianche.

Kate Middleton finisce sulla BBC

Kate Middleton si sta preparando al Natale, impegnandosi nel volontariato coi tre figli e nell’organizzazione del tradizionale concerto, ma intanto in tv viene trasmesso un programma dove viene mostrato per la prima volta l’incontro che ha avuto con lo staff del National Marine Aquarium di Plymouth.

La visita è avvenuta nel luglio del 2022, pochi mesi prima della scomparsa della Regina Elisabetta, in occasione della lezione Protect Our Future con dei giovani, insieme ai quali ha assistito al Gran Premio di vela della Gran Bretagna.

Kate si presenta all’appuntamento con un look marinaro adatto al luogo, ma non propriamente rispondente al dress code di Corte. Va sottolineato che all’epoca non era ancora la Principessa del Galles e per tanto poteva concedersi qualche licenziosità in più in fatto di stile. Di certo, l’outfit di Lady Middleton è ultra chic, ma appunto non bon ton quanto ci sarebbe potuto aspettare.

Kate Middleton in shorts e senza calze

Kate indossa infatti un maglione bretone blu a righe bianche che ha abbinato a degli shorts bianchi, corti molto sopra al ginocchio, e decorati da bottoni d’oro sui fianchi, firmati Holland Cooper (199 sterline). Ai piedi le sue Superga. In fatto di scarpe, è noto che la Principessa ha una predilezione per i brand italiani.

Ma ciò che va contro tutte le regole, è il fatto che Lady Middleton non indossi le calze. Anche quando portava gonne più corte, qualche anno fa, indossava sempre i collant color carne, tanto da trasformarli in un accessorio di tendenza. Questo perché le donne della Famiglia Reale erano obbligate a seguire alcune regole non scritte di look, fortemente imposte dalla Regina Elisabetta. Tra queste appunto l’obbligo di indossare le calze in ogni uscita pubblica, soprattutto quando le gambe erano ben in vista.

Kate si è praticamente sempre attenuta a questa norma, tanto che proprio sulle calze è avvenuta la prima discussione con Meghan Markle in occasione del suo matrimonio con Harry, che ha segnato la prima incrinatura del loro rapporto.

Comunque, nel luglio del 2022, anche in considerazione del contesto in cui si trovava, Lady Middleton ha fatto un’eccezione e si è presentata coi calzoncini corti e le gambe nude.

Kate Middleton, un successo clamoroso in tv

Inutile sottolineare che il documentario della BBC è stato un successo, sia di critica che di pubblico. Uno dei membri dello staff dell’Acquario ha commentato l’incontro con la Principessa del Galles usando espressioni entusiastiche: “La visita di Kate è stata davvero importante. Non solo per l’acquario, ma per le alghe, per il progetto. La visita dei Reali ha fatto sì che la gente si sedesse e ascoltasse quello che stavamo facendo. ‘Ok, beh, se i reali sono interessati, deve essere qualcosa che valga la pena ascoltare'”.