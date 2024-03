Kate Middleton avvistata in pubblico con William: “Sta bene e parlerà della malattia”

Kate Middleton è stata avvistata con William in un negozio vicino a Windsor. Mentre l'annuncio della BBC sulla Famiglia Reale non è stato confermato

Kate Middleton è apparsa a sorpresa in pubblico con William. La Principessa del Galles è stata avvistata in un negozio vicino alla sua casa di Windsor mentre faceva alcuni acquisti con il marito e sembrava “rilassata e in salute” secondo i testimoni che l’hanno vista. Una notizia rassicurante che arriva dopo le inquietanti speculazioni del weekend secondo le quali Carlo sarebbe morto, la BBC sarebbe pronta a un annuncio importante sulla Famiglia Reale e le bandiere di Buckingham Palace sarebbero a mezza asta.

Kate Middleton, isteria collettiva

Insomma, siamo di fronte a un clima di isteria globale, pari solo a quanto era accaduto alla morte di Lady Diana nel 1997 a seguito del terribile incidente sotto il ponte dell’Alma di Parigi. Nemmeno per la malattia della Regina Elisabetta si è creata una tale situazione di ansia collettiva come quella che stiamo vivendo da quando il Palazzo ha annunciato l’intervento chirurgico di Kate e la lunga convalescenza e il cancro del Re.

Che la comunicazione di Buckingham Palace abbia sbagliato su tutti i fronti è chiaro. Le mezze misure non funzionano in questi casi: o si parla chiaramente e si danno costanti aggiornamenti oppure si deve tacere, secondo il motto di Elisabetta II “mai spiegare, mai lamentarsi”. Altrimenti le conseguenze sono disastrose, come ci mostrano i fatti degli ultimi mesi.

Così, Kate Middleton è finita sulla graticola per aver ritoccato una foto, neanche avesse commesso il più atroce dei delitti. E intanto ipotesi fantasiose corrono veloci sui social, manca solo che venga rapita dagli alieni e il quadro è completo.

Kate Middleton avvistata in un negozio

Intanto, Lady Middleton semplicemente si sta riprendendo da un intervento piuttosto serio e come tutti i convalescenti sta cercando di tornare gradualmente alla normalità. Così, secondo alcuni testimoni, la Principessa del Galles lo scorso sabato si sarebbe recata a fare un po’ di shopping al Windsor Farm Shop che dista poco più di un chilometro dall’Adelaide Cottage, dove abita.

Kate è stata raggiunta al negozio da William ma non c’erano i tre figli, George, Charlotte e Louis. Chi l’ha vista ha raccontato che la Principessa era “rilassata e stava bene”. Kensington Palace e il Windsor Farm Shop non hanno voluto rilasciare dichiarazioni al proposito. Comunque, questa è la prima volta che la Principessa ha frequentato un luogo pubblico dallo scorso dicembre.

Le uniche due foto che le sono state scattate dall’operazione la ritraevano una nell’auto della madre, Carole Middleton, e l’altra in macchina con William all’uscita del castello di Windsor.

La notizia fa ben sperare nella ripresa di Kate. Ma già c’è chi mette le mani avanti e prevede che non mancheranno le critiche. Ci sarà infatti qualcuno che dirà che se la Principessa del Galles sta bene dovrebbe riprendere quanto prima il lavoro a Corte.

Il Palazzo è in crisi

L’esperto di Corte Tom Bower ha commentato che l’uscita pubblica di Kate dimostra che il Palazzo è in crisi e sotto pressione. “Il Palazzo è in panico. Non appena si è calmato il clamore della scorsa settimana, le hanno permesso di riaccendere tutte le domande sulla sua salute che dovrebbero rimanere private. Se continuano così finirà male”.

Phil Dampier, biografo reale, ha confermato che appena la Principessa si riprenderà totalmente, parlerà della sua malattia e delle cure che ha ricevuto. Ma molti vorrebbero accelerare i tempi e chiedono una spiegazione prima che ritorni ai doveri pubblici.

L’annuncio della BBC non è confermato

Intanto la BBC non ha ancora confermato il clamoroso annuncio che avrebbe dovuto fare oggi sulla Famiglia Reale. Mentre le più tragiche speculazioni vengono condivise sui social, tra cui la morte di Carlo. Questo perché qualcuno su X ha notato che il logo della BBC era nero.

Ma come è stato osservato, l’emittente utilizza diversi colori per il suo logo a seconda dei programmi e delle fasce orarie e tra questi c’è anche il nero. Per averne una prova, basta confrontare gli archivi. E la bandiera di Buckingham Palace non è a mezz’asta.