Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton prosegue la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico all’addome dello scorso 16 gennaio. La Principessa del Galles si sta riprendendo bene, anche grazie all’amico speciale che sa cosa le occorre. Ma quando tornerà al lavoro, dopo Pasqua, avrà bisogno di trovare il giusto equilibrio tra benessere fisico e mentale, perché non sarà facile.

Kate Middleton, le prime sfide al suo ritorno al lavoro

Kate Middleton ha subito un’operazione complicata che richiede molti mesi per recuperare a pieno le forze. Il Palazzo sta mettendo a disposizione della Principessa del Galles ogni tipo di aiuto per alleggerirle la pressione e smaltire il lavoro senza che al suo rientro sia sottoposta a stress inenarrabili. Per questo le ha trovato un segretario personale, dopo oltre un anno, che per altro è il sosia di Roger Federer.

Kate dovrà stare molto attenta quando tornerà alle sue funzioni pubbliche dopo Pasqua. Infatti, non semplicemente dovrà cercare di non stancarsi troppo, ma anche mentalmente non deve stressarsi. L’equilibrio psico-fisico deve essere la sua priorità. Questo è quanto sostiene Sophie Cress, terapista britannica, che ha parlato delle sfide che la Principessa del Galles potrebbe affrontare appena rientrerà al lavoro.

L’esperta è convinta che “Kate probabilmente tornerà alle sue responsabilità reali, dando priorità a cose che si adattano alle sue energie” e ha proseguito: “Psicologicamente parlando, è fondamentale che Kate mantenga la sua autonomia e il senso di controllo sui suoi impegni mentre ritorna gradualmente ai suoi compiti”. Dunque, è fondamentale che la Principessa trovi “l’equilibrio fisico ed emotivo”.

È indubbio che William, ma in generale tutta la Famiglia Reale, aiuterà Lady Middleton nel primo periodo, quando rientrerà ai doveri pubblici. In generale, l’entourage della Principessa sta già lavorando in questo senso anche ora mentre è convalescente.

Kate Middleton, l’amico che la conforta

Intanto, Kate può contare oltre che su William anche su una ristretta cerchia di amici che le stanno allietando la convalescenza. In particolare, un amico le è molto vicino e la conforta. Lo stesso probabilmente che qualche giorno fa aveva rivelato lo spostamento della Principessa da Windsor al Norfolk. “Catherine si sta riprendendo bene. Non vedeva l’ora di cambiare aria e potrà rilassarsi nel Norfolk mentre i bambini si sfogano con William”.

L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha parlato di amici che coccolano Kate, che sanno cosa le piace, come distrarla coi giusti film e libri. E ha sottolineato come la Principessa riceva continuamente regali, anche molto lussuosi, tra cui trattamenti relax, in spa. E tra questi amici, ce ne sarebbe uno particolare che riesce più degli altri a confortare ed esaudire ogni desiderio e bisogno della Principessa, anche quando suo marito William è impegnato con la Corona e non può seguirla personalmente.