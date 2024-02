Kate Middleton sta bene e prosegue la sua convalescenza a casa, questo è quanto si apprende da un portavoce di Kensington Palace che si è visto costretto a rilasciare una breve dichiarazione sulle condizioni di salute della Principessa del Galles dopo che William è stato costretto ad annullare la sua partecipazione alla messa di commemorazione di Costantino di Grecia, che si è svolta martedì 27 febbraio nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

William dà forfait alla cerimonia per motivi personali

Un’ora prima dell’inizio della funzione commemorativa di Costantino di Grecia, morto a 82 anni nel gennaio 2023, William ha avvisato che non avrebbe potuto partecipare “per motivi personali“, così ha giustificato Kensington Palace la sua assenza. Non si conoscono molti dettagli sulla faccenda. Si sa che il Principe del Galles ha chiamato Pavlov di Grecia, scusandosi perché non avrebbe preso parte alla cerimonia, nonostante la sua presenza era stata confermata e anzi avrebbe dovuto tenere una breve orazione in memoria del defunto.

Costantino di Grecia era cugino di secondo grado di Carlo, fratello della Regina Sofia di Spagna e padrino di William. Dunque, era praticamente scontata la partecipazione del Principe del Galles alla funzione.

La sua assenza ha suscitato molto preoccupazione. Infatti, non solo William aveva uno stretto legame con Costantino, ma in genere ai membri della Famiglia Reale non piace deludere e disdire all’ultimo gli impegni, a meno che non siano costretti da cause di forza maggiore. In questo specifico caso si tratta “di motivi personali”, una frase ambigua che vuol dire tutto e niente. Non sarebbe la prima volta che i Reali si trovano obbligati a rinunciare a un evento, ma di questi tempi, visto la situazione del Re e di Kate Middleton, la faccenda suona davvero sinistra.

Kate Middleton, l’ultimo bollettino di Kensington Palace non convince

Kensington Palace se ne è reso conto e un portavoce ha specificato che “i motivi personali di William” non riguardano le condizioni di salute di Kate. La Principessa del Galles sta bene e prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage.

Dunque, non ci sarebbe da preoccuparsi da quel punto di vista, ma ovviamente le scarne spiegazioni sulle motivazioni dell’annullamento dell’impegno e le pochissime notizie trapelate su Kate non fanno altro che alimentare i dubbi su come stiano effettivamente le cose. Ma di certo il Palazzo non fornirà altre giustificazioni, almeno per il momento.

È da escludere, quasi certamente, che si tratti del Re. Carlo infatti si trovava al Castello di Windsor poco prima dell’inizio della funzione ed è tornato a Clarence House. La sua partecipazione alla messa commemorativa era già esclusa. Infatti, il Sovrano non prenderà parte a nessun evento pubblico mentre si sta sottoponendo ai trattamenti anticancro.

Inoltre, Camilla che ha guidato il corteo verso la cappella di San Giorgio è apparsa tranquilla e serena, perfino sorridente. Con lei alla funzione c’erano la Principessa Anna, il Principe Andrea e Sarah Ferguson, Beatrice di York col marito e Zara e Mike Tindall. Oltre naturalmente a una serie di teste coronate europee, tra cui Letizia e Felipe di Spagna.