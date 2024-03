Fonte: IPA Kate Middleton

Quali sono in realtà le condizioni di Kate Middleton? I sudditi inglesi non fanno che porsi e porre questa domanda. La Corona al momento resta silente, il che lascia ampio spazio ai tabloid di proporre numerose teorie.

È un gioco molto vecchio, questo, ma continua a essere proposto alla stessa maniera. La stampa ipotizza e la Corona non si esprime, fino a che non ci sarà modo di fornire dettagli confortanti. Sotto questo aspetto è già una grande sorpresa il fatto che Buckingham Palace si sia mostrata tanto aperta da confermare la diagnosi di cancro di Re Carlo, consci del fatto che tutto ciò avrebbe provocato uno tsunami mediatico.

Il fatto che la notizia sia stata data quasi in concomitanza con l’operazione della moglie di William, non ha di certo aiutato a migliorare la situazione. Il campanello d’allarme per il pubblico è stato dato dall’assenza della Principessa alla commemorazione per Costantino di Grecia. Non era presente neanche suo marito, con grande sorpresa, che avrebbe annunciato la propria assenza all’ultimo secondo. Ciò ha fatto temere un peggioramento delle condizioni di sua moglie.

Le condizioni di Kate Middleton, gli ultimi aggiornamenti

Kate Middleton è finalmente fuori dall’ospedale ma i sudditi che vorrebbero vederla sono rimasti delusi. Ha subito un’operazione programmata per il 16 gennaio scorso, il che l’ha costretta al ricovero, ma da allora è svanita nel nulla.

Comprensibilmente sta gestendo un momento complesso, così come tutta la Famiglia Reale, ma ciò ha dato adito a numerose teorie. Fonti di Buckingham Palace però trasmettono positività. Si afferma come la Principessa stia continuando a migliorare in maniera evidente dopo l’operazione all’addome.

Suo marito William si sta muovendo tra i suoi impegni reali e quelli da consorte. Ha rinunciato a numerose attività previste per esserle accanto. Ora però dovrà sostituire la Regina Camilla, necessariamente, che ha bisogno di una settimana di pausa.

Qualcuno aveva temuto il peggio nel notare l’assenza del futuro Re alla cerimonia tenutasi a Kensington Palace. Un impegno difficile da mancare, ma che lo avevo visto assentarsi per essere al fianco della moglie. Si esclude però un peggioramento del suo stato di salute.

Il messaggio di Buckingham Palace

Allo stato attuale Buckingham Palace ha scelto di parlare, anche se non fornendo un vero e proprio stato d’aggiornamento sulle condizioni di Kate Middleton. È trapelata un’informazione attraverso gli esperti di Palazzo.

La Principessa del Galles si sta riprendendo dall’intervento subito e non si prevede un suo ritorno in tempi brevissimi. Tutto dovrebbe tornare alla normalità entro la fine di marzo. Sappiamo infatti, per quanto in maniera ufficiosa, che i primi doveri ufficiali pre Pasqua dovrebbero vederla coinvolta.

Ciò che maggiormente preme la Corona, però, sono le speculazioni che circolano online, soprattutto in merito all’assenza del Principe di Galles, William, alla commemorazione già citata. Iniziare a speculare su tutto ciò sarebbe davvero pericoloso, ha spiegato un’esperta reale, che vanta fonti dirette all’interno di Buckingham Palace. La Corona non intende reagire direttamente, per evitare di aumentare il clamore, ma chiede al pubblico di ignorare tutto ciò. A breve ci saranno aggiornamenti e saranno ufficiali.