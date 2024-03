Dopo le speculazioni più incredibili sulla salute di Kate Middleton, finalmente Kensington Palace ha deciso di rilasciare una comunicazione ufficiale. La Principessa del Galles tornerà in pubblico, come previsto, dopo Pasqua. E intanto William si dà alla pazza gioia scolandosi un whisky al pub.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e il rene ceduto a Carlo

La mancanza di informazioni e di immagini di Kate Middleton ha alimentato le ipotesi più stravaganti sulla sua salute. Così la Principessa sarebbe finita in coma per una complicanza post operatoria oppure sarebbe stata vittima della violenza di William che l’avrebbe picchiata fino a rendersi necessaria un intervento al volto.

Altra storia che ha dell’incredibile è quella comparsa su TikTok secondo la quale Kate avrebbe donato un rene a Carlo. Una trovata davvero inconsistente anche dal punto di vista delle tempistiche.

Certo è che gli esperti di questioni reali rimproverano Kensington Palace di aver gestito molto male la comunicazione sulle condizioni di salute di Lady Middleton. Il silenzio forzato intorno non ha fatto altro che alimentare la preoccupazione e con essa la fantasia. Anche perché la Principessa del Galles non si è mai sottratta ai sudditi, nemmeno subito dopo i tre parti, non si è mai lamentata della pressione mediatica né ha mai avuto un momento di cedimento, come invece capitò a Diana.

Dunque, perché tanto mistero? La giustificazione del Palazzo sta nella richiesta di Kate di rispettare la sua privacy per il bene dei suoi tre figli. Ma anche un eccessivo riserbo quando si è personaggio pubblico può essere controproducente e il suo caso è lampante.

Kate Middleton, l’errore fatale nella comunicazione

Così, è risultato incomprensibile perfino ai più autorevoli corrispondenti reali britannici, aver liquidato l’improvvisa assenza di William alla messa commemorativa per Costantino di Grecia con un laconico “motivi personali”, salvo poi correre ai ripari precisando che “Kate sta bene”. È evidente che una giustificazione così stringata in un momento di tale difficoltà per la Corona non può che suscitare inquietudine. E in effetti così è stato.

Ma Kensington Palace ha commesso un altro errore fatale nel tentativo di rimediare ai precedenti. Infatti, per calmare le acque e mettere a tacere le più assurde speculazioni su Kate, ha confermato che la Principessa del Galles tornerà al lavoro dopo Pasqua. Ma come è stato notato, se avesse bisogno di qualche settimana in più per riprendersi, sarebbe un problema. Infatti, ritardare la sua apparizione in pubblico dopo che è stata confermata, creerebbe non solo imbarazzo, ma perfino panico.

William si consola col whisky

C’è da dire che William ha un disperato bisogno che torni sua moglie accanto a lui, perché solo lei è in grado di fargli ritrovare quell’atteggiamento equilibrato che sembra aver perduto negli ultimi giorni.

Fonte: Getty Images

Dopo il discorso acceso contro il conflitto nella striscia di Gaza, il Principe è andato in Galles dove si è improvvisato barista nel pub di Rob McElhenney spillando una birra, per poi scolarsi un bicchiere di whisky.