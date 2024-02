Ufficialmente Kate Middleton sta bene, questo è quanto ha comunicato Kensington Palace in settimana. Ma crescono i sospetti intorno alle sue reali condizioni di salute, anche perché di fatto non ci sono notizie concrete né prove su come stanno le cose.

Mentre si mettono a punto i piani per i funerali di Carlo III, come richiede la procedura abituale di Palazzo, il mistero su Kate Middleton si infittisce e questo non fa altro che alimentare dubbi, ipotesi favoliste su quanto è accaduto alla Principessa del Galles.

Kate Middleton, i dubbi sulle sue condizioni di salute e la violenza di William

Tra queste giustificazioni favolose circa la sua sparizione dalle scene, c’è l’ipotesi che sia stata picchiata brutalmente da suo marito William, al punto che è stata costretta a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Ma è difficile crederci.

Anche se da tempo si vocifera che il Principe del Galles abbia un carattere iroso e spesso esploda di rabbia, non ci sono indizi concreti che facciano pensare che sia un uomo violento. E per quanto lui e Kate possano essere bravi a dissimulare, una tale violenza è difficile da nascondere per così lungo tempo, considerando anche l’enorme esposizione mediatica cui sono sottoposti. Persino i cerotti alle dita di Lady Middleton sono sottoposti ad analisi. Si ricorre anche agli esperti di linguaggio del corpo per carpire qualche dettaglio in più su di loro, ma nessuno studioso ha mai sollevato il dubbio che tra le mura domestiche si consumi una qualche violenza.

Kate Middleton, l’inquietante silenzio stampa

In ogni caso, il Palazzo continuerà a tacere e a nascondere la Principessa del Galles da occhi indiscreti. Ma se la strategia della Corte è comprensibile, lo è meno quella dei media britannici, di solito sempre pronti a scovare lo scandalo. Non si sono mai fatti problemi a speculare su Carlo e Diana, nemmeno quando la Principessa è morta, svelando immagini e dettagli quasi morbosi su di lei. Mentre hanno adottato il silenzio stampa per Kate.

Di Lady Middleton si fa solo qualche accenno qua e là, riportando solo i comunicati ufficiali o le pochissime parole dette da William sulla moglie. Perché questo silenzio?

Pensare che quando è nato il sospetto del flirt tra William e Rose Hanbury il Daily Mail aveva sguinzagliato i suoi reporter nel Norfolk per intervistare qualche vicino pettegolo e qualche insider vicino al Principe. E adesso niente? Nessuno che vada nei pressi dell’Adelaide Cottage o che aspetti quando Kate esce di casa per andare ad Anmer Hall?

La faccenda è sospettosa. E in molti si augurano che le condizioni di salute della Principessa del Galles non siano più gravi di quanto il Palazzo voglia far credere. Persino la riservatissima Charlene di Monaco quando è stata colpita da una seria infezione che la costretta a stare lontana dai suoi figli per un anno, ha pubblicato delle sue foto dove era molto dimagrita e provata. Dunque, la sparizione di Kate è incomprensibile.