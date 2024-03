Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Prosegue la convalescenza di Kate Middleton sotto il più stretto riserbo. Il Palazzo continua a restare in silenzio e non risponde nemmeno alle più agghiaccianti ipotesi sulle condizioni di salute della Principessa del Galles e sulle cause che la costringono a nascondersi a casa senza farsi vedere per mesi. E adesso circola l’indiscrezione che abbia problemi di salute mentale.

Kate Middleton, salute mentale compromessa

Kate Middleton sarebbe stata picchiata da William in un eccesso di ira e per questo è stata operata d’urgenza al volto. Kate Middleton avrebbe donato un rene a Re Carlo. Kate Middleton è entrata in coma dopo l’intervento chirurgico all’addome. Queste sono alcune delle congetture emerse per giustificare la sparizione della Principessa del Galles che col passare del tempo si sta trasformando in un fitto mistero.

L’ultima tesi a farsi largo in ordine di tempo è che la salute mentale della moglie di William sia compromessa, anche per colpa di suo marito, e per questo motivo Kensington Palace la sta proteggendo, evitando di esporla in pubblico e di farle subire ulteriori ed inutili pressioni che potrebbero esserle fatali. Da qui il silenzio tombale che la circonda, perché i medici le avrebbero prescritto il riposo più assoluto.

Se le cose fossero davvero così, il Palazzo farebbe meglio a dichiararlo apertamente, perché davvero la strategia di non comunicare nulla per proteggere la privacy della Principessa in un momento così delicato si sta dimostrando controproducente.

Persino la celebre conduttrice e attrice britannica Denise Welch ha lanciato un appello al Palazzo perché la finisca con “queste mezze verità” e si decida a dire cosa sta davvero accadendo a Kate e ha proseguito: “Diteci qual è il problema, condividete una foto della Principessa, che sia dal suo letto o da qualunque altra parte si trovi. Stanno iniziando a emergere teorie del complotto e questo è contro producente. Non capisco nemmeno perché ci dicono che il Re ha il cancro ma poi non ci dicono dove si trovi”.

C’è anche chi, però, tra gli esperti reali condivide la strategia del silenzio da parte della Corte e difende il diritto di Kate alla privacy, trattandosi della sua salute.

Mentre sui social in molti ne approfittano per prendere le parti di Meghan Markle, leggiamo su X commenti di questo tipo: “Ricordo quando la stampa britannica e l’opinione pubblica voleva conoscere ogni minimo dettaglio sul parto di Meghan. Ma quando la Principessa del Galles si nasconde per due mesi, stanno zitti e difendono la sua privacy”.

Kate Middleton, lo zio al Grande Fratello Vip

Intanto, un’altra nube si addensa su Lady Middleton, provocata da suo zio Gary Goldsmith, fratello di Carole Middleton. L’uomo pare sia una testa calda e una specie di esibizionista. Si era già fatto sentire subito dopo l’intervista con Oprah Winfrey, dopo il documentario su Netflix e all’indomani della pubblicazione di Spare, l’autobiografia di Harry, mostrandosi indignato per le mezze verità dei Sussex. Adesso apparirà al Grande Fratello Vip e gli esperti prevedono che sarà l’ennesima spina nel fianco per la Famiglia Reale, “è l’ultima cosa di cui Kate ha bisogno”.

Goldsmith intende dire solo cose carine della nipote e di suo marito William ma si teme che possa fare dichiarazioni di cui poi “potrebbe pentirsi”. E non solo lui.