Kate Middleton, lo zio la difende da Harry e Meghan: “Solo bugie nel documentario”

Fonte: IPA Kate Middleton, Charlotte, Pippa, Zara Tindall: tutte pazze per il bordeaux

I toni nel Regno Unito si fanno sempre più accesi, dopo l’uscita degli ultimi tre episodi di Harry & Meghan, il documentario Netflix sulla storia dei Duchi di Sussex, che mira verso due nemici ben chiari: il Principe William e Kate Middleton. Per questo, lo zio della Principessa del Galles scende in campo a difendere la coppia dalle accuse, definendole ridicole e false. Ma a Palazzo sarà piaciuta questa intromissione, vista la scelta del no comment?

Kate contro Meghan: chi scende in campo

Tutti ne parlano, il Principe Harry e Meghan Markle, con il loro documentario Netflix, sono riusciti a catalizzare l’attenzione, anche questa volta, con risultati inaspettati. Il pubblico è diviso a metà, tra quello che potremmo definire Team Meghan e il Team Kate, mentre i giornali, come sempre, attaccano il temibile nemico della Corona, miss Markle.

A buttare benzina sul fuoco di pensa lo zio della Principessa, Gary Goldsmith, fratello di Carole Middleton. Se i parenti più stretti di Kate schivano sempre giornali e interviste, lo zio non ci ha pensato due volte, e sulle pagine dei tabloid è partito con la difesa della nipote e del Principe William.

Il suo obiettivo? Smascherare, a suo dire, Harry e Meghan, che hanno raccontato, sempre secondo la sua opinione, solo bugie sulla coppia. Ora, è naturale che uno zio voglia difendere una persona che ha così a cuore, ma a Palazzo gradiranno questa intromissione? Gli stessi Middleton non si permettono mai di ficcare il naso in faccende di questo genere, e a Buckingham Palace c’è l’obbligo del no comment.

Ma Gary è un cittadino comune, e ha deciso di dire la sua, e i giornali gli danno spazio: gli stessi che accusano Doria Ragland, mamma di Meghan, di non essere neutrale nel documentario. Come sempre, due pesi e due misure.

“Solo bugie su Kate”: le dichiarazioni dello zio

Gary Goldsmith ci va giù pesante, e definisce il documentario di Harry e Meghan una farsa, una recita ben progettata per attaccare i Principi del Galles.

“Penso che William e Kate siano profondamente feriti” afferma lo zio, dando per scontato che abbiano visto il documentario, nonostante i tabloid affermino il contrario. “Non c’è nulla che Kate desideri di più che un riappacificamento tra i due fratelli. Harry è il benvenuto, e anche Meghan. Nessuno vuole che siano tristi, è terribile che Meghan abbia sofferto così tanto da meditare il suicidio. Ma questa non è la soluzione”.

E poi aggiunge: “Sono tutte bugie, è tutto recitato e falso. Kate è una persona calorosa, ama gli abbracci, non è fredda come raccontano loro. Ed è vergognoso che non abbiano avuto rispetto della Regina, registrando durante i mesi della sua malattia”.

Dichiarazioni forti, le prime che arrivano da persone vicine alla coppia, dato che l’intera Famiglia Reale e i Middleton si sono chiusi nel silenzio più assoluto. “Come zio – conclude – vi posso dire con certezza che la rappresentazione che viene fatta di Kate fa sorridere per quanto non veritiera”.

Per ora, nessuno ha difeso Harry e Meghan anche se, la presenza della Principessa Eugenie nella docu-serie è un chiaro segno che certamente, anche se in modo silente, una parte dei Reali li appoggia.