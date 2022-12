Kate Middleton ignora Harry e Meghan: giornata in famiglia con William e i bambini

Fonte: IPA Kate Middleton tradita dall’abito verde. Imbarazzo e tensione con William

I giornali inglesi non parlano d’altro che di Harry & Meghan, il documentario Netflix che vede protagonisti i Duchi di Sussex, nel racconto inedito della loro storia, dal primo incontro ad oggi. Inutile sottolineare come, nel Regno Unito, anche se nei primi tre episodi non si parla mai della Famiglia Reale, ci siano state solo critiche. Ma nessuno dei diretti interessati ha espresso il proprio pensiero, anzi, pare che Kate Middleton e il Principe William non lo abbiano neanche visto, preferendo trascorrere la giornata in famiglia, con i loro bambini.

Kate Middleton riunisce la famiglia, schivando Harry e Meghan

Kate Middleton e il Principe William non hanno visto Harry & Meghan. Il documentario, al centro di un grandissimo dibattito nelle ultime ore, sta dividendo il pubblico, ma molti, nella Famiglia Reale, hanno scelto di non vederlo, almeno per ora.

Tra questi, appunto, il Principe e la Principessa del Galles, che hanno preferito trascorrere la giornata di ieri come tutte le altre: essendo un giorno di riposo dagli impegni ufficiali, la coppia ha accompagnato i Principi George, Charlotte e Louis a scuola, e ha trascorso il resto della giornata con loro. Una famiglia comune all’apparenza, ma anche un modo per proteggersi dalla bufera mediatica che sta avvolgendo davvero tutti.

Nessun commento negativo è stato fatto nei loro confronti nella docu-serie, ma a Palazzo tutti si sentono attaccati: se si va contro l’istituzione, o uno dei suoi ingranaggi, è come andare contro tutti coloro che la compongono. Pare che la linea guida imposta a Buckingham Palace nei confronti di Harry e Meghan Markle sia “Fate finta di nulla e andate avanti“.

Vedremo però, se dopo gli ultimi tre episodi, che affronteranno la Megxit, resteranno ancora tutti in silenzio o Re Carlo deciderà di rilasciare una nota ufficiale contro eventuali accuse. Anche se, persino per il caso di razzismo esploso la scorsa settimana, i portavoce reali restano silenziosi, ed evitano le nuove accuse della diretta interessata.

Meghan e il primo incontro con Kate

Tutto tace. Non ce lo saremmo mai aspettati, ma dopo aver visto la prima parte del documentario è facilmente intuibile il motivo: i Reali inglesi non si sono espressi sulle dichiarazioni del Principe Harry e di Meghan Markle, anche perché a mala pena parlano di loro.

Infatti, negli gli episodi rilasciati fino ad ora (gli altri tre arriveranno su Netflix il 15 dicembre), si parla dell’infanzia dei Duchi di Sussex, di come si sono conosciuti e innamorati, e dei mesi che hanno preceduto le loro nozze. L’unico nemico, fino ad ora, è il gossip: nel dettaglio vengono analizzate le relazioni complicatissime tra Corona e stampa, tra Reali e paparazzi, ma non si parla mai in negativo di nessuno dei Windsor.

L’unico accenno a Kate Middleton, ad esempio, riguarda la prima cena con William e i cognati, con l’entusiasmo americano di Meghan, frenato dalla compostezza dei Principi di Galles: “Io sono abituata ad abbracciare tutti, non credevo che nel Regno Unito ci fosse questa scarsa propensione agli abbracci” ha spiegato la Duchessa, che al tempo stesso ha giustificato Kate e Will, abituati a quella austerità pubblica, interiorizzata nel privato.