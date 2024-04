Kate Middleton, ultime notizie. Meghan Markle non ha nessun rispetto

Meghan Markle non ha nessun rispetto per la malattia di Kate Middleton e si intromette nel lungo percorso che la Principessa del Galles sta compiendo contro il cancro, così come ha fatto con la Regina Elisabetta. E questo è evidente dopo il siparietto con Harry a Miami, durante la partita di polo a Palm Beach con tanto di consegna della coppa e bacio, sulle orme di Lady Diana.

Meghan Markle, il piano per interferire sul cancro di Kate Middleton

Sono accuse pesanti quelle rivolte contro Meghan Markle, avanzate dalla corrispondente reale, Angela Levin, profonda conoscitrice delle dinamiche di Palazzo e dei Windsor per aver scritto diverse biografie autorevoli a proposito. L’esperta accusa la moglie di Harry di adottare una strategia subdola per interferire sulla Famiglia Reale, soprattutto quando si trova in difficoltà.

Secondo la Levin, Meghan l’avrebbe fatto durante l’ultimo ricovero in ospedale del Principe Filippo, qualche settimana prima della sua morte, con un duro attacco alla Corona sferrato nella famosa intervista a Oprah Winfrey. Avrebbe ripetuto la stessa dinamica nei mesi che precedettero la dipartita della Regina Elisabetta, con dichiarazioni e documentari sulla vita a Palazzo. E lo sta rifacendo ora che Kate Middleton e Carlo si stanno curando contro il cancro.

Meghan è stata per mesi in silenzio e in disparte mentre guardava Harry rovinarsi nel Regno Unito con la sua autobiografia, Spare. Ma adesso che vede indebolita la Famiglia Reale, colpita proprio nelle sue colonne portati, ossia il Re e la Principessa del Galles.

Secondo la Levin, l’attacco di Meghan è iniziato e consiste nel spostare l’attenzione su di sé, anziché su Kate, emulandola e comportandosi come se fosse una Lady di Corte, ma lavorando solo per se stessa. Così eccola con un favoloso abito bianco, dimagrita e in splendida forma, arricchito dai suoi preziosissimi gioielli, fare il tifo per suo marito Harry che, da Principe, si distingue nella partita di polo. Poi, come aveva fatto tanti anni fa quando era ancora al servizio di Sua Maestà, premiare la sua dolce metà con tanto di bacio sulle labbra. Mentre i media si concentrano su di lei, passando in secondo piano il messaggio di Kate sulla strage in Australia.

E Harry resta a guardare, protagonista passivo dei piani di sua moglie, come ricorda l’esperta. “Da quando si sono incontrati, Harry è una marionetta nelle mani di Meghan Markle ed è diventato uno zimbello negli Stati Uniti, trascinato nel baratro da sua moglie”, sottolineando che è per questo “che non fa alcun progresso”, invischiato com’è in tutti questi imbrogli e trame.

Kate Middleton, il comportamento inqualificabile di Meghan

Di certo, Meghan persegue una strategia precisa per intromettersi nella situazione difficile di Kate che sta combattendo la sua battaglia contro il tumore, approfittandone per rubarle la scena. In fondo, non ha mai nascosto – ci ricorda la Levin – di “non sopportare la Famiglia Reale e di non sopportare la Gran Bretagna, è stata incredibilmente scortese”. E ancora: “Ha detto di non voler interferire mentre Carlo e Kate non stanno bene, ma non ci credo, perché lo ha già fatto con la Regina Elisabetta e il Principe Filippo” e quando abbiamo visto a Miami tra lei e Harry, il tutto documentato dalle telecamere di Netflix, è una prova che Lady Markle non demorde nel suo intento di essere lei la Principessa del Reame, ovviamente il suo Reame.

Forse, proprio questo comportamento, definito inqualificabile, è alla base della decisione di William e Kate di non incontrare Harry – ed eventualmente Meghan – quando tornerà a Londra.