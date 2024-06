Meghan Markle, come ha risposto al ritorno in pubblico di Kate

Fonte: IPA Meghan Markle e Kate Middleton

Tempismo perfetto. Non si potrebbe scegliere espressione migliore per definirel’ultima mossa di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha infatti scelto di svelare due nuovi prodotti della sua azienda poche ore prima dell’atteso ritorno in pubblico di Kate Middleton. E secondo qualcuno non si tratterebbe di una casualità.

I nuovi prodotti di Meghan Markle

Meghan Markle ha lanciato qualche mese fa il suo American Riviera Orchard, un progetto dedicato alla cucina e al lifestyle che l’ha già vista produrre una ricercata marmellata di fragole. Nelle ultime ore, tuttavia, la lista di prodotti del marchio si è leggermente ampliata: è stato Nacho Figueras, amico di lunga data del Principe Harry, a pubblicare nelle sue Instagram Stories le ultime leccornie arrivate dalla dispensa di Meghan.

Si tratta di un barattolo di marmellata di lampone e di biscotti per cani, che Figueras ha ritratto accanto alla sua cagnolina Lina. Sull’etichetta di entrambi i prodotti, il logo inconfondibile è quello di American Riviera Orchard, il marchio fondato dalla Markle. Una sapiente mossa di marketing, che in molti hanno tuttavia criticato per le tempistiche adottate dalla Duchessa del Sussex: i due articoli sono stati infatti svelati poche ore prima del Trooping the Colour, evento che ha segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton.

Nonostante Harry e Meghan abbiano ormai preso le distanze dalla Royal Family, in molti speravano che Meghan scegliesse una data differente per pubblicizzare la sua linea di conserve, così da non distogliere l’attenzione mediatica dalla cognata, reduce da un periodo molto difficile. Non è dato sapere, tuttavia, se la mossa sia stata lucidamente calcolata o se invece, come pensano alcuni, si sia trattato solo di una coincidenza.

Il ritorno di Kate Middleton in pubblico

Mentre il mondo del web si interrogava sui costi dei nuovi prodotti di Meghan Markle, il popolo britannico riabbracciava invece Kate Middleton al Trooping the Colour dopo un lungo periodo d’assenza. La Principessa del Galles aveva infatti messo in pausa gli impegni pubblici dallo scorso marzo, quando aveva dichiarato al mondo di avere un cancro e di essersi sottoposta ad una chemioterapia preventiva.

Fonte: Getty Images

Accanto a William e ai tre figli, Katherine ha preso parte ai festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo III, salutando i sudditi dal balcone di Buckingham Palace: un segnale di ripresa incoraggiante, ma che non dissipa del tutto le nubi sul futuro della monarchia britannica. Come ha spiegato la stessa Principessa in un lungo messaggio affidato ai social, non è ancora fuori pericolo: “Le mie cure sono destinate a durare almeno qualche altro mese. Come tutti coloro che sono passati attraverso la chemioterapia sanno ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Nei giorni cattivi ti senti debole, stanca, e devi concedere al tuo fisico di riposare. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi approfittare al massimo del fatto di stare meglio”.

Kate ha comunque voluto rivolgere un ringraziamento a chiunque la stia sostenendo, anche da lontano, nel frangente più difficile della sua vita: “Fa davvero la differenza per William e per me, e ci aiuta ad attraversare i momenti più duri”.