Re Carlo, ultime notizie. Il disprezzo per Meghan Markle è incontenibile

Fonte: Getty Images Carlo, Meghan Markle e Harry nel 2018

Re Carlo non sopporta più la nuora Meghan Markle. Il disprezzo nei suoi confronti è andato aumentando nel tempo, anche se fin da subito era evidente l’assenza di feeling tra loro, tanto da soprannominarla “tungsteno”.

Tutti sapevano che il matrimonio di Harry con l’ex attrice americana non avrebbe portato cose buone, ma la Regina Elisabetta diede una possibilità al nipote. Non voleva commettere lo stesso errore che fece con sua sorella Margaret impedendole di sposare l’amore della sua vita. Ma forse, dopo tutto quello che è accaduto avrebbe fatto meglio.

Re Carlo, il nomignolo che ha dato a Meghan Markle

Carlo non ha mai legato con Meghan Markle, anche se all’inizio della relazione con Harry l’aveva favorita, offrendosi persino di accompagnarla all’altare quando suo padre Thomas ha dato forfait.

Ma il Re l’aveva già inquadrata da subito, tanto che la chiamava “tungsteno” per la durezza del suo carattere che si è rivelata in tutta la sua potenza dopo le nozze, facendo fuggire molti dei suoi assistenti e litigando anche con Kate Middleton. Insomma, a tutti era chiaro che la Markle non aveva ancora capito dove si trovava e pretendeva di imporre la sua volontà e le sue abitudini californiane a Palazzo. Finché la tensione è diventata insopportabile e Meg e Harry hanno deciso di lasciare la Monarchia, facendolo secondo il loro stile e senza il rispetto della Corona.

Da quel momento in poi la situazione, come è noto, è precipitata. Carlo non ha voluto Meghan a Balmoral quando è morta Elisabetta, dicendo chiaramente che non era gradita. Lady Markle ha sua volta ha giurato che non avrebbe più rimesso piede in Gran Bretagna, impedendo di fatto una riconciliazione tra Harry e la sua famiglia. Anzi, lo ha incoraggiato a fare rivelazioni scomode e a lanciare accuse, persino di razzismo contro Kate e Carlo, rivelatesi false.

Carlo, il disprezzo per Meghan Markle

Quest’anno Carlo ha ricevuto una diagnosi di cancro e sua nuora non si è dimostra più comprensiva né ha agevolato un riavvicinamento tra il Re e Harry. Sono cose che difficilmente si dimenticano. William semplicemente non parla più con suo fratello e con sua cognata. Carlo ha cercato di riprendere i rapporti con Harry ma mal sopporta l’idea di avere tra i piedi Meghan. L’invito, se arriverà, per Balmoral alla coppia è fatto solo per poter rivedere i nipoti, Archie e Lilibet, che la Duchessa non lascia venire in Gran Bretagna soli col padre.

Meghan Markle rischia il flop totale

In ogni caso, la vita in California non va così bene a Meg. Le voci di crisi con Harry sono ricorrenti e la sua carriera è praticamente inconsistente. La Duchessa del Sussex sta per lanciare una nuova serie su Netflix, costata 1 milione di dollari, dove dà consigli di giardinaggio, cucina e via discorrendo.

Ma gli esperti sostengono che se anche questo progetto sarà un flop, non avrà più nessun’altra opportunità. Ergo, se vuole mantenere il suo tenore di vita, deve tenersi stretto non solo Harry e i titoli nobiliari che ancora le restano, ma dovrà per forza trovare un modo per riconciliarsi con Re Carlo.