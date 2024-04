Letizia di Spagna, l’abito blu è un disastro reale. Ma sa come rimediare

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look del viaggio di Stato nei Paesi Bassi

Letizia di Spagna ha indossato un abito da sposa in seta lucida blu per la cena di Stato ad Amsterdam con Wilhem Alexander e Maxima dei Paesi Bassi. Ma il suo è stato un “errore reale”. Il look non le donava ed era decisamente al di sotto delle aspettative. Anche se l’indomani si è ripresa con un fantastico outfit rosso e fucsia che sono decisamente i suoi colori. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’abito da sposa blu è un errore

Letizia di Spagna è in viaggio di Stato nei Paesi Bassi con suo marito Felipe. Un tour di tre giorni con un’agenda fittissima in cui la Regina sta sfoggiando look sensazionali, anche se all’evento clou, ossia la cena di gala a Palazzo Reale, ha commesso un clamoroso scivolone, indossando un abito che era decisamente estraneo al suo stile moderno e dinamico.

Infatti, Letizia ha optato per un abito pensato alle spose, creato da The 2nd skin co., un brand specializzato in abiti da cerimonia. Il modello indossato dalla Reina si chiama Suraia Dress. Lei lo ha scelto in blu elettrico, anche se esiste una versione avorio da matrimonio. Si tratta di un imponente abito con scollo rotondo, maniche a 3/4 chiuse da un fiocco sul gomito, sciancrato in vita, la gonna ampia scende a campana con strascico. Costo? 4.800 euro spesi a dir la verità non bene.

Il modello però ha volumi troppo ampi per la silhouette di Letizia che sembra infagottata nella seta e quando è seduta il corpetto fa difetto perché troppo largo.

Letizia di Spagna, il tacco 12 la costringe a stare sullo sgabello

Il resto del look è composto da un paio di sandali in raso blu, con plateau altissimo per bilanciare il tacco da 12 centimetri, realizzato da Martinelli. Questo particolare modello è reso più confortevole grazie a una suola in gel. Malgrado questi accorgimenti, Letizia non riesce a stare in piedi ed è costretta a restare seduta su uno sgabello mentre saluta gli ospite.

Come è noto, la Reina soffre del morbo di Morton che le provoca forti dolori ai piedi. A causa di questo problema, per cui ha subito un intervento, non riesce più a indossare i tacchi alti, ma considerando la formalità della cena di gala, ha fatto un’eccezione. Degna di nota è infine la tiara di diamanti, realizzata da Dior.

Letizia di Spagna, il look a contrasto rosso e fucsia

Giovedì 18 aprile Letizia si è incontrata con Maxima d’Olanda per una serie di appuntamenti in città. La Reina si riscatta a pieno dopo l’errore di stile della sera precedente, indossando un look a contrasto con quelli che sono i suoi colori: il rosso e il fucsia. Infatti, la Reina ha sfoggiato un abito rosso con maniche a campana e un cappotto fucsia come le slingbacks e la borsa.