Maxima d’Olanda sbaglia le misure e indossa l’abito-palandrana

Maxima d'Olanda indossa il "Galaxy Dress" di Maison Natan, ma le misure sono oversize e il look non le dona

La Regina Maxima d’Olanda ha fatto parlare di sé, presentandosi con il “Galaxy Dress”, firmato Maison Natan, così oversize da sembrare una palandrana. L’occasione è la visita nel paese di Mesch, per celebrare gli 80 anni della liberazione dall’occupazione nazista.

Maxima d’Olanda, lo stile esagerato

Maxima d’Olanda è nota per i suoi look eccentrici e originali che hanno sempre un dettaglio esagerato. Le piacciono gli abiti e i soprabiti coi buchi, gli ornamenti vistosi, i gioielli esagerati. Ogni volta la Regina riesce a distinguersi per delle mise “fuori misura” che solo lei riesce a indossare con classe.

Sarà anche per questo suo gusto particolarissimo che le è stata dedicata recentemente una fiction, Maxima. La serie in effetti racconta la sua storia da favola. Lei di Buenos Aires che incontra per caso il Principe ereditario dei Paesi Bassi Willem-Alexander, se lo sposa e diviene Regina, per altro amatissima dal suo popolo.

Maxima d’Olanda, l’abito rosa di Maison Natan

Ma tornando ai suoi look, Maxima ha di nuovo stupito per la scelta dell’abito. Sua Maestà si è recata con il marito a Mesch. Il paese è significativo per la storia olandese, perché il 12 settembre 1944 fu il primo villaggio nei Paesi Bassi a essere liberato dall’occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale.

Per l’80esimo anniversario della liberazione, Maxima ha deciso di indossare un nuovo abito, ovviamente molto formale, dato l’impegno istituzionale. Si tratta di un vestito rosa cipria che ricorda molto lo stile degli anni Cinquanta: maniche a palloncino esagerate, lunghe poco oltre i gomiti, gonna ampia e bombata, chiusura a portafoglio con una enorme cintura in stoffa annodata in vita con un fiocco molto vistoso.

Il modello si chiama non a caso Galaxy, perché i volumi sono talmente ampi che ricordano una galassia. L’abito, firmato Maison Natan, punta tutto sulle misure oversize, un po’ troppo anche per la figura statuaria di Maxima che risulta quasi inghiottita da questo tripudio di stoffa rosa, come se indossasse una palandrana. Sembra in difficoltà a gestire i volumi maxi dell’abito mentre incontra i veterani e viene omaggiata con dei fiori. L’abito le sfugge e si spiegazza.

Indubbiamente, la Regina ha sbagliato ad abbinare un vestito così importante con un decoro floreale altrettanto vistoso nei capelli. Insomma, è tutto troppo. Anche se ha avuto la giusta intuizione di abbinare l’abito a un paio di décolleté dal tacco alto e sottile, di Gianvito Rossi, che l’aiutano a slanciare la figura.

Completano il look oversize, un paio di guanti in suede rosa cipria e una sciarpa dello stesso colore dell’abito che Maxima indossa solo per proteggersi la gola quando si alza il vento.