Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Sono giorni pieni d’impegni per Maxima d’Olanda che, sempre in prima fila per la Monarchia fiamminga, sta prendendo parte a diversi impegni ufficiali. Nelle sue ultime uscite la Regina ha dimostrato nuovamente il suo stile elegante ma mai banale, preferendo dei look adornati da piume e accompagnati da cappelli importanti.

Maxima d’Olanda, il grande cappello blu

Lo stile di Maxima d’Olanda è inconfondibile. Rispetto ad altre Regine e Principesse europee che prediligono linee classiche e colori tenui, la prima donna del paese fiammingo, in ogni sua uscita pubblica, cattura l’attenzione di tutti, anche per i suoi outfit eleganti ma colorati e spesso accompagnati da accessori sorprendenti.

Fonte: IPA

Così è stato anche il 3 aprile 2025 quando Maxima d’Olanda ha preso parte al battesimo dell’innovativa nave a vela della Sea Ranger Service a Rotterdam, un’imbarcazione che fa parte di un progetto molto ambizioso: “Offre l’opportunità di ricevere un’istruzione marittima, l’allenamento e un posto di lavoro ai giovani svantaggiati delle aree costiere dove la disoccupazione giovanile è elevata”.

Per l’occasione la sovrana ha scelto un abito in una pesante stoffa blu, che ricordava proprio il colore del mare. Il vestito aveva le maniche lunghe ed era aderente nella parte superiore, aprendosi poi in una gonna a trapezio che si fermava all’altezza delle sue ginocchia. L’abito aveva una scollatura girocollo, adornata da un giro di piume in tinta ed era completamente ricamato da disegni floreali bianchi e marroni.

Maxima d’Olanda ha completato il look con uno scenografico capello blu a falda larga, una borsa a portafoglio e un paio di scarpe col tacco in tinta.

Maxima d’Olanda, chic in bordeaux

Anche il 2 aprile 2025 Maxima d’Olanda ha scelto di colpire nel segno, indossando un altro cappello importante, stavolta di colore bordeaux. La Regina ha preso parte al congresso Pension & Science di Netspar con un abito nei colori del bianco e del bordeaux, accompagnando lo stesso con degli accessori molto ricercati.

Fonte: IPA

Il vestito era una creazione di uno dei brand più apprezzati dalla sovrana, Natan Couture, e si trattava di un tubino senza maniche, completamente adornato da stampe floreali bianche e bordeaux. Anche in questo caso sia l’orlo inferiore del capo d’abbigliamento che il contorno dello scollo erano abbelliti da piume bordeaux.

Nella stessa colorazione anche il cappello a falda larga, che la Regina ha indossato con la parte anteriore alzata. Maxima d’Olanda ha completato il suo outfit con un soprabito in tessuto lucente e delle scarpe col tacco bordeaux.

Maxima d’Olanda, il girocollo di piume

Uno dei colori più indossati da Maxima d’Olanda è il verde, solitamente declinato in delle sfumature molto accese. Ma l’1 aprile 2025, la Regina ha indossato un look in una tonalità più scura di verde, per visitare l’organizzazione giovanile Quardin, che offre ai giovani l’opportunità di lavorare sui propri talenti.

Fonte: IPA

Anche in questo caso la sovrana ha mostrato la sua preferenza per le piume, indossando un pantalone dal taglio largo e dal tessuto morbido, una blusa con maniche a palloncino verde oliva, accompagnato da un girocollo che alternava piume e pietre dure pendenti.