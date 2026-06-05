I pantaloni di Maxima d’Olanda sono il capo perfetto per questa estate

IPA Maxima d'Olanda e i pantaloni perfetti per l'estate

Quando si tratta di osare con i colori e di rompere gli schemi del classico guardaroba reale, Maxima d’Olanda non ha rivali. La Sovrana, famosa per le sue scelte di stile originali, ha colpito ancora e, in occasione dell’apertura dell’Holland Festival ad Amsterdam, ha sfoggiato un look che è d’ispirazione per la bella stagione. Il pezzo forte? Un paio di pantaloni gialli ampi che uniscono comfort ed eleganza.

I pantaloni che “ingannano”

Gonna pantalone o gonna a portafoglio? Nessuna delle due. Maxima d’Olanda ha indossato per la prima volta un piccolo capolavoro di illusionismo sartoriale firmato Natan Couture, il suo brand del cuore. Si tratta dei Tika Trousers della maison belga, realizzati in preziosa e freschissima crêpe de chine di seta gialla, dal taglio ampio e fluidissimo, impreziosito da profondi spacchi laterali che si aprono a ogni passo.

Il tocco di classe? Un drappeggio asimmetrico a forma di stella che segna delicatamente il punto vita, valorizzando la silhouette. È il capo perfetto per l’estate perché unisce la solennità e il movimento sinuoso di un abito lungo alla comodità e praticità dei pantaloni.

Un accostamento cromatico insolito

La Regina d’Olanda non si è limitata a indossare un capo speciale come questo, ma ha voluto stupire ulteriormente creando un accostamento cromatico decisamente insolito, abbinando i pantaloni gialli a una romantica blusa in seta rosa pastello a maniche lunghe, anch’essa firmata Natan Couture.

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Questo mix tra il calore speziato del giallo e la delicatezza del rosa dà vita a un color blocking sofisticato ed energico, perfetto per le sere d’estate in cui si vuole brillare senza rinunciare a un tocco di romanticismo.

Gli immancabili accessori

Come sempre, la scelta degli accessori è stata studiata nei minimi dettagli, così da valorizzare l’insieme senza appesantirlo. Innanzitutto Maxima d’Olanda ha indossato un paio di décolleté a punta in camoscio giallo firmate Gianvito Rossi (il modello Gianvito 105, tra i suoi preferiti), perfette per dare slancio alla figura. Poi ha aggiunto una preziosa pochette compatta, la Mini Game Clutch color ocra di Maria La Rosa e, non meno importante, ha applicato sulla blusa una splendida spilla a forma di fresia rosa e gialla di Luz Camino.

Un look che è una bella ispirazione per chi, anche in estate, non vuole rinunciare allo stile. Se l’abbinamento con il rosa sembra troppo audace per tutti i giorni, possiamo declinare questa tendenza reale abbinando ai pantaloni gialli una classica camicia di lino bianca leggermente sbottonata, indossando dei mocassini marroni e creando così un bel look da ufficio. E ancora, immaginando una serata in spiaggia, magari per un aperitivo, possiamo abbinarli a una T-shirt a righe o total white, con dei bei sandali flat gioiello e una borsa in paglia.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta e, ancora una volta, possiamo nominare ufficialmente la nostra adorata Regina come una delle donne più chic e originali tra le Royal europee.