Maxima d’Olanda splendente in coordinato champagne, il dettaglio che non convince

Maxima d'Olanda sa scegliere sempre dei look adatti al suo stile unico e al suo rango, ma, di recente, ha selezionato un accessorio che non convinceva del tutto

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda è tornata a lavoro, dopo la pausa estiva e un soggiorno in Grecia, che le è valsa anche una polemica. La Regina ha ripreso i suoi impegni pubblici già da qualche settimana e, come sempre, ha mostrato il suo stile inconfondibile, anche se a volte anche lei può incorrere in degli scivoloni, che riguardano il look.

Così è stato anche di recente quando la prima donna d’Olanda si è mostrata in pubblico con un outfit color champagne che la rendeva più splendente che mai. Ma un dettaglio del suo look non ha convinto del tutto.

Maxima d’Olanda, look champagne

Maxima d’Olanda ha presenziato a un nuovo evento pubblico l’11 settembre 2025. La Regina del paese europeo, infatti, ha preso parte alla nuova inaugurazione del Museo dei tappeti di Genemuiden, come rivelato nella stessa pagina ufficiale del centro culturale: “Il Museo dei tappeti di Genemuiden, completamente curato da volontari, mostra come l’industria dei tappeti sia legata a Genemuiden da generazioni. La regina Máxima ha inaugurato il museo restaurato… La regina Máxima ha parlato del restauro del museo e dello sviluppo dell’industria dei tappeti”. Maxima d’Olanda ha visitato anche la parte storica dell’esposizione e ha assistito a dimostrazioni di lavorazione tradizionale.

Per visitare lo storico centro di produzione manifatturiero olandese, la sovrana ha scelto un look che le donava molta luminosità. Infatti Maxima d’Olanda ha indossato un coordinato color champagne, composto da una camicetta in un tessuto leggero e da una gonna dal taglio ampio.

IPA

La blusa della sovrana del paese europeo presentava dei polsini stretti, che creavano delle maniche a palloncino. La gonna di Maxima d’Olanda, invece, aveva dei dettagli ancora più sorprendenti, visto che era percorsa da dei decori brillanti, composte da strisce perpendicolari. Il capo d’abbigliamento era in seta ed era confezionato da Natan, lo stesso brand che aveva creato la camicia. Il colore lucente del coordinato donava molta luminosità al viso della Regina, già abbronzato dall’estate appena trascorsa.

Maxima d’Olanda, gli accessori

Maxima d’Olanda è una delle sovrane europee più vicine ai suoi sudditi e spesso partecipa a eventi pubblici culturali o promuove importanti cause sociali. Di recente anche la figlia primogenita della Regina, Amalia d’Olanda, ha incontrato i suoi futuri sudditi ad Amsterdam, sfoggiando un look studiato nei minimi dettagli e portando con sé anche una lussuosa borsa che appartiene a sua mamma.

Maxima d’Olanda, nel suo ultimo impegno pubblico, ha voluto selezionare con cura degli accessori che esaltassero il suo look, soprattutto nella colorazione. Si trattava, infatti, di un paio di scarpe décolleté e una clutch, firmate sempre dallo stilista che aveva curato tutto il suo look, uno dei preferiti della sovrana, e nella stessa colorazione lucente.

Ma Maxima d’Olanda ha scelto anche un cappello a falda larga in paglia per adornare la sua acconciatura, che mal si sposava con il suo look estremamente chic ed elegante. Negli ultimi tempi la Regina del paese europeo ha sfoggiato, in diverse occasioni, dei cappelli di grandi dimensioni, che sembrano essere diventati i suoi preferiti. La sovrana non ha perso occasione anche per accendere ulteriormente il suo visto con dei lucenti orecchini di diamante.