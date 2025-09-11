Amalia d'Olanda ha scelto un look sobrio e ricercato per la sua ultima apparizione pubblica. La Principessa ha mescolato elementi classici e accessori colorati

IPA Amalia d'Olanda ad Amsterdam

Amalia d’Olanda sarà la prossima Regina del paese europeo e, ogni tanto, comincia già a esercitarsi nell’esercizio delle sue future funzioni da sovrana. Così è stato anche di recente quando l’erede al trono olandese ha deciso di accettare l’invito del sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, e di presenziare a un evento nel palazzo municipale della grande città.

Nell’occasione pubblica, la figlia della Regina Maxima d’Olanda e di Re Guglielmo Alessandro ha sfoggiato un look perfetto, allo stesso tempo sobrio e ricercato.

Amalia d’Olanda, il look raffinato

Amalia d’Olanda è una delle future sovrane europee. La primogenita di Maxima e di Re Guglielmo Alessandro è nata il 7 dicembre 2003 e, all’età di 22 anni, diventa sempre più una figura chiave per la Monarchia Olandese, presenziando in prima persona a diversi eventi pubblici.

Dopo un’estate turbolenta, in cui è stata protagonista anche di un brutto incidente, la futura sovrana ha deciso di presentarsi al Municipio di Amsterdam, dove ha incontrato il sindaco Femke Halsema. Per l’occasione ufficiale Amalia d’Olanda è apparsa affascinante e adatta al ruolo da Regina grazie al suo look sobrio, composto da elementi classici come una camicetta bianca e un pantalone nero con taglio dritto e ampio.

IPA

La blusa della futura Regina era arricchita da un particolare nodo sul davanti ed era confezionata in una stoffa trasparente. Oltre a questi semplici elementi, Amalia d’Olanda ha completato il suo look con degli accessori sorprendenti, in una magnifica colorazione bordeaux. La futura Regina ha scelto un paio di décolleté con il tacco e la punta dritta in questa particolare sfumatura di colore.

Ma Amalia d’Olanda ha completato il suo outfit anche con una borsa, che appartiene a sua madre Maxima. Si trattava, infatti, del modello Classic Jumbo di Chanel, con forma rettangolare e tracolla intrecciata con dettagli metallici. L’accessorio di lusso presentava anche un design trapuntato e l’iconica iniziale del brand sul davanti.

Amalia d’Olanda, i gioielli

Negli ultimi tempi le Principesse d’Olanda hanno fatto molto parlare di sé. La maggiore, in particolare, è stata coinvolta in una truffa, mentre la secondogenita Alexia è apparsa troppo magra nelle sue ultime apparizioni pubbliche. Ma anche gli stessi sovrani del paese europeo sono stati protagonisti di uno scandalo, a causa delle loro vacanze in Grecia.

Per zittire tutte le polemiche, Amalia d’Olanda ha scelto un look impeccabile per la sua ultima uscita pubblica, portando con sé anche un accessorio della madre.

Ma la futura Regina ha seguito Maxima d’Olanda anche in un’altra scelta di stile. La Principessa, infatti, ha indossato dei gioielli dal grande carattere, come fa spesso anche sua madre. Si trattava di un paio di grandi orecchini in oro con forma a goccia e una superficie satinata. Ma Amalia d’Olanda ha portato con sé anche un grande orologio del modello Panthère di Cartier, dal valore di circa 29.000 euro. Al collo, invece, la futura Regina ha indossato un semplice girocollo di piccole dimensioni, intervallato da alcuni cerchi. La Principessa ha sfoggiato anche quattro diversi bracciali in oro bianco e rosso.