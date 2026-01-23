Maxima d’Olanda, il tenero abbraccio con la figlia dopo l’addestramento militare

Amalia dei Paesi Bassi ha terminato la sua formazione militare (durante l'università) e la regina Maxima d'Olanda è una mamma orgogliosa: l'abbraccio è dolcissimo

Maxima d'Olanda con la figlia Amalia

L’erede al trono dei Paesi Bassi, Amalia d’Orange, ha ufficialmente concluso il suo addestramento come riservista nelle Forze Armate. Un impegno che aveva aperto una nuova fase decisamente intensa per la principessa, la quale si è dovuta dividere per mesi tra i corsi universitari e la formazione militare, ma il cui percorso sembra essersi concluso positivamente. Almeno a giudicare dalla regina Maxima d’Olanda: l’abbraccio a sua figlia trasmette tutto l’orgoglio di una mamma e parla più di mille parole.

Regina Maxima d’Olanda super orgogliosa di sua figlia Amalia

Un sorriso illumina il volto della regina Maxima d’Olanda e noi lo riconosciamo subito: è il sorriso dell’amore di una madre per sua figlia ma soprattutto di orgoglio. Orgoglio per la prima principessa della Casa d’Orange ad aver avuto un addestramento militare. Questo leggiamo nel suo volto mentre osserva Amalia in uniforme concludere la formazione come riservista nelle Forze Armate. L’abbraccio tra le due è dolcissimo e sugella un momento fondamentale nel percorso dell’erede al trono d’Olanda.

Proprio le due erano state insieme, appena prima che la principessa iniziasse i corsi di addestramento, per un viaggio negli Stati Uniti per l’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che aveva fatto tappa prima a Washington e poi a New York. La regina ha poi seguito a distanza il percorso di sua figlia, con la discrezione che la contraddistingue ma che oggi è esplosa in un tripudio di emozioni che non si potevano più trattenere. Orgoglio di mamma, Amalia d’Orange ha portato a termine qualcosa di mai visto prima per la sua famiglia e la felicità sprizza da ogni poro.

Amalia dei Paesi Bassi ha il grado di caporale

Quando il 30 settembre scorso il re Willem-Alexander d’Olanda aveva annunciato, con un decreto reale, la nomina di sua figlia Amalia come riservista delle Forze Armate, aveva sorpreso un po’ tutti. Il motivo è quello che abbiamo già accennato: la principessa è la prima della Casa d’Orange ad avere una formazione militare. Negli ultimi mesi l’erede al trono ha seguito corsi di preparazione istituzionale e militare al Defensity College di Amsterdam, completando poi le attività previste nell’ambito del suo addestramento.

La conclusione della formazione rappresenta un passaggio importante nel suo cammino pubblico. Non si tratta solo di un’esperienza simbolica, al contrario è un tassello concreto che amplia la conoscenza dell’erede al trono delle istituzioni e del ruolo che, in futuro, sarà chiamata a ricoprire. Ma non è solo questo a stupire. Insieme all’esperienza militare, infatti, Amalia ha continuato il suo percorso accademico. Dopo la laurea triennale in Scienze Politiche, Psicologia, Diritto ed Economia, la principessa ha intrapreso un nuovo corso universitario in Legge, confermando la volontà di costruire una preparazione solida e strutturata.

Ecco spiegato ancor di più l’orgoglio della regina Maxima d’Olanda, quindi. Portare avanti con successo e parallelamente due percorsi di tale portata – impegnativi è riduttivo – non è cosa da tutti, avere una figlia con il grado di caporale poi è qualcosa che non si vede ogni giorno. Nemmeno per i reali.