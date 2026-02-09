Maxima d’Olanda e sua figlia Caterina Amalia super tifose alle Olimpiadi di Milano-Cortina

L'entusiasmo della Regina Maxima d'Olanda e di sua figlia Amalia sugli spalti delle Olimpiadi 2026 è contagioso. E non sono le uniche royal presenti

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 lo spettacolo non è solo quello che va in scena sulle piste e sui ghiacci. A catturare l’attenzione, giorno dopo giorno, sono anche le tribune: è proprio tra gli spalti delle otto location dei Giochi Invernali che si possono trovare personaggi di spicco…e anche reali! Le più appassionate sembrano essere Maxima d’Olanda e Caterina Amalia, madre e figlia affiatate, unite nell’adrenalina che solo lo sport sa regalare.

La regina e la futura sovrana dei Paesi Bassi stanno vivendo queste Olimpiadi come un’esperienza da condividere e non si risparmiano emozioni sincere e momenti di complicità, mentre attorno a loro si muove una vera e propria costellazione di famiglie reali arrivate in Italia per seguire i Giochi.

Il tifo olimpico di Maxima e Amalia d’Olanda

Altro che compostezza e sorrisi di rito, Maxima d’Olanda e Caterina Amalia hanno vissuto le gare lasciandosi trasportare dall’adrenalina, perfettamente a loro agio tra applausi, tensioni e reazioni a caldo mentre osservavano dagli spalti le competizioni olimpiche. La regina, famosa per il suo carattere solare e per uno stile sempre curato (e anche in questa occasione non ci ha deluso), ma anche per un temperamento frizzante, non ha fatto nulla per nascondere emozioni e commenti, mentre la figlia si è mossa con una disinvoltura sempre più evidente, sicura di sé e curiosa di tutto ciò che la circondava.

Tra momenti di suspense e sorrisi liberatori, il loro tifo ha raccontato un’intesa madre-figlia complice e spontanea, più simile a quella di due fan appassionate che a quella di due figure legate al rigido galateo istituzionale. Con loro sugli spalti era presente anche re Willem Alexander e anche lui, per una volta, si è lasciato andare a un tifo sfegatato per la sua Nazionale. Una vera goduria per gli occhi!

L’abbraccio con re Harald di Norvegia

Se sugli spalti Maxima e Caterina Amalia non sono passate inosservate, lontano dalle gare mostrano un altro lato (ancora più spontaneo) del loro ruolo. Tra le aree frequentate da atleti e staff, madre e figlia si sono concesse pause informali fatte di strette di mano, chiacchiere improvvisate e parole di incoraggiamento.

Ma a colpire più di tutto è stato un gesto che non è sfuggito ai presenti e agli obiettivi dei fotografi: l’abbraccio affettuoso di Maxima al re di Norvegia Harald V, incontrato durante una delle giornate di gara delle Olimpiadi 2026. Un momento semplice e umano, scambiato davanti alle competizioni di pattinaggio di velocità, che ha raccontato senza bisogno di spiegazioni il legame di stima e amicizia tra le due famiglie reali.

Niente pose rigide o frasi di circostanza: la regina Maxima d’Olanda ascolta, commenta, si avvicina al “collega” mentre Amalia osserva e partecipa con curiosità evidente. È in questi dettagli, più che nelle occasioni ufficiali, che prende forma il loro modo di rappresentare i Paesi Bassi, diretto e partecipe, lontano dai riflettori ma vicino alle persone.

Olimpiadi formato royal: una tribuna piena di corone

Milano-Cortina 2026 si sta rivelando anche una sorta di salotto internazionale a cielo aperto. Accanto ai reali d’Olanda sugli spalti sono comparsi re Harald V e la regina Sonja di Norvegia, il principe Alberto di Monaco, impegnato anche in veste ufficiale, e altri membri delle monarchie europee mescolati al pubblico e pronti a vivere le gare con partecipazione più o meno evidente. Arrivati in Italia per seguire da vicino i Giochi, c’è chi lo fa con competenza da ex sportivo, chi applaude con discrezione e chi si lascia trascinare dall’entusiasmo del momento.