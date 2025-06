La Principessa Caterina Amalia in ospedale: operata d’urgenza. Maxima d’Olanda preoccupata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Caterina Amalia d'Olanda

Maxima d’Olanda ha lasciato improvvisamente la conferenza stampa sulla salute mentale dei giovani dopo aver ricevuto una telefonata inaspettata. Sua figlia, la Principessa Caterina Amalia è stata trasportata in ospedale per essere operata d’urgenza.

Maxima d’Olanda, la telefonata che cambia tutto

Non si è mai vista così preoccupata Maxima d’Olanda. Il giornalista olandese Rick Evers ha seguito e raccontato l’esatto momento in cui la Regina, nel bel mezzo di una conferenza stampa sulla salute mentale dei giovani, ha ricevuto una telefonata sul suo portatile.

Sua Maestà ha cambiato subito espressione. Preoccupata in volto, è uscita dalla sala parlando al telefono. Poco dopo è rientrata ed è tornata al suo posto, ma ha lasciato anticipatamente la conferenza che stava tenendo con la fondazione MIND Us presso il Palazzo Noordeinde all’Aia. Nel frattempo un comunicato ufficiale del Palazzo annunciava che la Principessa, erede al trono, Caterina Amalia, nota come Amalia, era caduta da cavallo fratturandosi un braccio.

La Principessa Caterina Amalia d’Olanda operata d’urgenza

A seguito della caduta, la Principessa è stata trasporta in ospedale a Utrecht, dove poi è stata sottoposta a un intervento d’urgenza. Evidentemente la frattura richiedeva un’operazione chirurgica.

Fonte: Getty Images

Il Palazzo ha precisato che verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Caterina Amalia, appena ce ne saranno. Così, come verranno comunicati eventuali cambiamenti nell’agenda della Principessa. Probabilmente, sarà costretta a cancellare o a posticipare alcuni dei prossimi impegni cui avrebbe dovuto presenziare.

Nel comunicato si legge: “Ulteriori informazioni seguiranno non appena saranno chiare le possibili conseguenze per gli obblighi ufficiali e altri accordi”.

La Principessa si trova ricoverata presso l’UMC di Utrecht dove è stata operata. Lì vicino si trova la tenuta della Principessa Beatrice, nonna di Caterina Amalia, anche lei appassionata di equitazione come la nipote. Dunque, è probabile che la figlia di Maxima abbia potuto contare sull’aiuto immediato della nonna.

La passione di Caterina Amalia d’Olanda

Caterina Amalia è un’amazzone esperta. La Principessa va a cavallo fin da quando era piccola. L’equitazione è il suo sport preferito, tanto che sul sito ufficiale della Famiglia Reale sono stati pubblicati diversi suoi ritratti mentre è in groppa del suo suo cavallo Mojito e si legge che nel suo tempo libero “ama andare a cavallo, giocare a tennis e cantare”.

Classe 2003, Caterina Amalia dei Paesi Bassi è la figlia maggiore di Maxima e Willem-Alexander, dunque è l’erede al trono. La Principessa ha due sorelle minori, Alexia e Ariane.

Caterina Amalia sta studiando all’università. Il suo primo impegno pubblico all’estero risale al 2022, in occasione del suo 18esimo compleanno. In concomitanza con la maggiore età, la Principessa aveva diritto di percepire un assegno annuale composto da due parti: una componente di reddito personale di 296.000 euro e un importo di 1.338.000 euro per le spese di personale e operative. Ma lei ha deciso di rinunciarvi fino al completamento degli studi.

Altro momento significativo della sua vita pubblica, è stato quando ha ricevuto, insieme ai genitori, Letizia e Felipe di Spagna, in viaggio di Stato in Olanda.