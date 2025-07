Amalia d’Olanda segue Leonor di Spagna, l’annuncio della famiglia dopo il grave incidente

IPA Amalia d'Olanda

Amalia d’Olanda, la figlia di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima seguirà le orme di Leonor di Spagna. La famiglia reale olandese ha rilasciato una dichiarazione in cui delinea i prossimi passi dell’ereditiera, sia a livello di studentessa che nella sua corsa al trono.

Il futuro della Principessa Amalia

La Principessa Amalia completerà i suoi studi in Scienze politiche, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia presso l’Università di Amsterdam e, dopo aver completato questo corso di laurea, ne inizierà uno nuovo presso lo stesso istituto.

“Inizierà un corso di laurea in Giurisprudenza olandese il prossimo anno accademico “, hanno spiegato da Palazzo, chiarendo anche che prima di iniziare questo corso di laurea svolgerà un tirocinio presso il Ministero della Difesa.

E come se non bastasse, la 21enne riceverà pure un addestramento militare: “Parteciperà al programma di addestramento del Defense College per i prossimi due anni accademici. Si tratta del Defense Student Worker Program, dove gli studenti vengono addestrati per diventare riservisti militari. La Principessa d’Orange ha presentato domanda di ammissione ed è stata accettata”, si legge nel comunicato diffuso dal Palazzo.

Amalia si unisce così a Elisabetta del Belgio, alla Principessa Leonor e a Ingrid di Norvegia, altre eredi della sua generazione che stanno seguendo un addestramento militare. Una novità che stupisce visto che nei Paesi Bassi il Re non è il capo delle Forze Armate, motivo per cui i monarchi non sono tenuti ad affrontare l’addestramento militare.

Naturalmente tutto questo allenamento e le attività che ne conseguono inizieranno quando si sarà completamente ripresa dalla frattura al braccio, dato che, per il momento, non è in grado di svolgere alcun esercizio fisico.

Amalia d’Olanda operata dopo l’incidente a cavallo

Lo scorso 10 giugno Amalia d’Olanda è caduta da cavallo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale universitario di Utrecht, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Due giorni dopo l’intervento, Amalia è stata dimessa per continuare la convalescenza nella sua casa, il Palazzo Huis ten Bosch.

Nonostante tutto ha ripreso quasi subito i suoi impegni reali, non esitando a partecipare in pubblico con una vistosa fasciatura al braccio.

L’amore della Principessa Amalia per gli animali è ben nota. Oltre ad essere devota a Mambo, il barboncino della Famiglia Reale, ha una grande passione per l’equitazione fin da bambina. Passione trasmessa da suo padre, che non ha esitato ad elogiare la sua primogenita qualche tempo fa: “È meraviglioso vedere una figlia così coinvolta negli sport equestri come lo sono io”, ha dichiarato.

Amalia ha iniziato a cavalcare all’età di quattro anni ed è molto abile; inoltre nutre un affetto particolare per Mojito, il suo cavallo, con cui ha partecipato a diverse competizioni e di cui si prende cura personalmente.

“Se non te ne prendi cura personalmente, non hai il diritto di cavalcarlo. Se vuoi davvero conoscermi, devi vedermi quando sono con il mio cavallo. È allora che posso essere veramente me stessa”, ha affermato la diretta interessata nel libro che Claudia de Breij ha pubblicato sulla Principessa qualche anno fa, in concomitanza con il raggiungimento della maggiore età.