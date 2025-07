IPA Amalia d'Olanda

La Principessa Amalia d’Olanda ha raggiunto, di recente, un traguardo davvero molto importante e soddisfacente. La futura Regina del paese fiammingo, infatti, si è laureata, dopo un lungo percorso di studi presso l’Università di Amsterdam. La figlia dei sovrani ha scelto come materie di studio politica, psicologia, diritto ed economia, ma è già pronta a cominciare un nuovo itinerario accademico in Giurisprudenza.

Una giornata di festa che è stata celebrata al meglio anche con la presenza di Re Guglielmo Alessandro, della Regina Maxima e delle sue sorelle Alexia e Ariane d’Olanda. Ma un particolare ha adombrato la gioia del momento.

Principessa Amalia d’Olanda, la laurea

La Famiglia Reale d’Olanda si mostra sempre molto affiatata in ogni impegno ufficiale, come durante la recente sessione fotografica estiva, che li ha visti protagonisti. Ma i sovrani e le loro figlie si sono riunite anche in un’occasione molto speciale il 14 luglio 2025. L’erede al trono, Amalia d’Olanda, si è infatti laureata e tutti i componenti della sua famiglia hanno preso parte a questo momento speciale, come raccontato nel profilo social ufficiale della Casa Reale: “La principessa d’Orange ha partecipato alla tradizionale cerimonia di laurea dell’Università di Amsterdam. Con questa cerimonia nella Royal Concert Hall, l’università segna la fine del percorso di Laurea. Presenti anche il Re Guglielmo Alessandro, la Regina Máxima, la Principessa Beatrice, nonna dell’erede al trono, e le sorelle Alexia e Ariane”.

La futura Regina ha presentato una tesi finale su un argomento di grande tendenza: “Tratta un’indagine sulle tensioni tra diritti fondamentali europei e legislazione sull’IA”. Ma, anche se ha partecipato alla cerimonia di Laurea, non riceverà adesso il suo attestato di fine studi, ma solo più tardi, visti i ritardi dovuti al suo recente infortunio. La Principessa Amalia, infatti, è stata operata e ha sfoggiato un braccio ingessato per diverse settimane, dopo una recente caduta da cavallo.

Il Palazzo Reale ha annunciato il prossimo percorso accademico della futura Regina, che non si fermerà a una sola Laurea, anzi è già pronta a impegnarsi in un nuovo indirizzo di studi: “Nel nuovo anno accademico, la Principessa inizierà una Laurea in Giurisprudenza Olandese, sempre presso l’Università di Amsterdam e parteciperà al programma educativo del Defense College”. Quest’ultimo impegno potrà cominciare solo quando l’erede al trono si sarà ripresa del tutto dal suo infortunio.

La Famiglia Reale Olandese alla Laurea

La Principessa Amalia ha scelto un abito dal taglio insolito per la sua cerimonia di Laurea. L’erede al trono, infatti, ha indossato un vestito color prugna con taglio dritto e delle piccole maniche che le passavano sulle braccia. Il vestito della figlia del sovrano aveva delle arricciature nella parte superiore e s’apriva in una gonna ampia in quella inferiore. Amalia d’Olanda ha lasciato sciolta la sua chioma bionda, adornandola con il classico cappello da laureata. La Principessa ha brillato ulteriormente con un girocollo spesso in oro.

Maxima d’Olanda ha scelto un abito bianco con disegni floreali rosa e le mezze maniche per presenziare all’evento importante della figlia, mentre la secondogenita Alexia ha sorpreso tutti con una camicia bianca lasciata in parte fuori dalla gonna nera che indossava. La Principessa Ariane, invece, ha scelto un look più rigoroso: un tailleur composto da pantalone e giacca color bronzo.