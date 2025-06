IPA Famiglia Reale Olandese

La Famiglia Reale Olandese ha posato, ancora una volta, per uno splendido ritratto di famiglia, scattato nel parco dell’Huis ten Bosch Palace, dove ha avuto luogo di recente anche un importante vertice NATO, che ha visto la Regina Maxima come protagonista. Nei nuovi scatti della Regina con la sua famiglia, invece, sono state le Principesse Amalia, Alexia e Ariane a rubarle la scena.

Maxima d’Olanda, l’abito estivo

Maxima d’Olanda si è mostrata davanti all’obiettivo del fotografo, insieme a Re Guglielmo Alessandro e alle loro tre figlie: Amalia, Alexia e Ariane. La sessione fotografica d’inizio estate è una consuetudine della Famiglia Reale Olandese, così come quella autunnale, in cui le Principesse olandesi e la Regina avevano sfoggiato dei cappotti di tendenza.

Anche nell’appuntamento fotografico della bella stagione, la sovrana e le sue figlie sono apparse bellissime e piene di fascino, seppur mostrando degli stili diversi in fatto di stile. Maxima d’Olanda, in particolare, ha partecipato alla sessione di foto con indosso un abito perfetto per la stagione estiva, firmato da Zimmermann, uno dei suoi stilisti preferiti.

Il vestito della Regina era in una stoffa bianca e celeste, arricchita da stampe e presentava dei bottoni nella parte anteriore e delle maniche a sbuffo. Nella parte finale l’abito era animato da una balza.

Amalia d’Olanda con le scarpe da ginnastica

Insieme ai sovrani d’Olanda hanno posato per un ritratto di famiglia anche le Principesse Amalia, Alexia e Ariane. Tra di loro quella che più ha sorpreso i sudditi con lo stile scelto per il suo look è l’erede al trono, Amalia d’Olanda, che ha optato per un outfit del tutto casual. La più grande delle figlie di Maxima d’Olanda, infatti, ha indossato un semplice pantalone jeans bianco e un top firmato da Rotate, nei toni del verde acceso.

La maglia della Principessa seguiva le mode del momento, visto che lasciava parte dell’addome dell’erede al trono scoperto ed era in una stoffa lucente. Anche Amalia d’Olanda ha optato per le maniche a sbuffo e per le stampe, visto che il suo top era arricchito da teneri fiorellini celesti.

La Principessa ha raccolto la sua chioma bionda in una coda alta, accentuata da un paio di grandi orecchini in oro e ha completato il suo look con un paio di semplici scarpe da ginnastica verdi con due strisce bianche.

Alexia e Ariane d’Olanda, le più chic

Insieme alla sorella maggiore e ai genitori, anche Alexia e Ariane d’Olanda hanno partecipato al ritratto di famiglia. La più grande delle due, ancora una volta, ha mostrato il suo gusto nel vestire con un semplice abito verde prato di H&M, con il taglio in vita e la gonna leggermente svasata. La Principessa ha completato il suo look con un paio di espadrillas nere e una mini bag in paglia. Alexia d’Olanda ha acconciato i suoi capelli in uno chignon e ha indossato anche un paio d’orecchini a boccola in oro.

Ariane d’Olanda, invece, ha scelto un completo, composto da pantalone e gilet a righe marroni e blu di Max Mara. Il coordinato della Principessa era accompagnato da un top blu scuro.