La Famiglia Reale d'Olanda ha posato per le foto natalizie. Dai look della Regina e delle tre Principesse si capisce qualcosa in più sulla loro personalità

Maxima d’Olanda ha vissuto un vero e proprio amore da favola con Re Guglielmo Alessandro, visto che i due si sono conosciuti, a Siviglia, durante una festa e si sono innamorati, prima ancora che lei sapesse chi lui fosse davvero. Da quest’amore travolgente sono nate tre figlie: Amalia, Alexia e Ariane d’Olanda. Le tre bellissime Principesse olandesi sono già delle reginette di stile, visto che, in ogni loro uscita ufficiale, riescono a far emergere il loro particolare gusto in fatto di stile e, a volte, a oscurare perfino la madre, che ha sempre dimostrato di aver un suo personalissimo modo di vestirsi.

Anche di recente, Amalia, Alexia e Ariane d’Olanda hanno dimostrato le loro differenti personalità, posando accanto ai loro genitori nei ritratti ufficiali per le festività natalizie. Messe a confronto, una vicino all’altra, le quattro donne hanno fatto vedere quattro diversi modi di concepire l’eleganza.

Maxima d’Olanda, il ritratto di famiglia

Le feste natalizie sono sempre più vicine e anche le Famiglie Reali Europee si stanno preparando per il periodo più bello dell’anno. Kate Middleton, infatti, ha deciso di scrivere una lettera a tutti coloro che interverranno, come ospiti, al Concerto di Natale del 6 dicembre. Charlene di Monaco, invece, al fianco del marito e dei due figli ha acceso le luminarie festive, che illumineranno il Principato nel periodo natalizio.

In Olanda, invece, la Famiglia Reale ha deciso di posare per il tradizionale scatto delle festività, direttamente dal cortile recintato del Palazzo Reale. Nelle foto di famiglia si vede la Regina, il Re e le loro tre figlie posare felici davanti all’obiettivo del fotografo.

Ma anche il loro cane, Mambo, ha fatto un’improvvisata nel quadretto famigliare, rendendo i ritratti più spontanei e all’insegna della felicità. Per l’occasione speciale, Maxima d’Olanda ha scelto di spiccare, indossando il bianco. La Regina è apparsa più luminosa che mai e raggiante con il suo candido cappotto lungo, chiuso in vita da una cintura e accompagnato da un pantalone a zampa in tinta.

La sovrana del paese europeo, sotto il cappotto, ha indossato un caldo dolcevita beije, coordinato al colore delle calzature col tacco, dei guanti in pelle e della borsa da lei scelta. Ma Maxima d’Olanda non è mai scontata e riesce, sempre ad arricchire ogni outfit, con un uso sapiente degli accessori e dei gioielli.

Anche in questo caso la Regina ha dimostrato di essere la più originale, appuntando una favolosa spilla sul suo cappotto, a forma di croce e arricchita da evidenti perle.

Amalia d’Olanda, la più casual

Amalia d’Olanda ha posato per il ritratto natalizio di famiglia, insieme ai suoi genitori e alle sue sorelle. La futura Regina d’Olanda, però, non ha voluto esagerare nel look, mostrandosi più semplice che mai, chic e sempre bellissima. L’erede al trono olandese, infatti, ha indossato un semplice paio di jeans a zampa d’elefante e un maglione marrone con tramatura a trecce.

Amalia d’Olanda ha accompagnato il look con un cappotto lungo beije, lasciato aperto sul davanti, una borsa marrone e un paio di orecchini a boccola, che le illuminavano il suo viso.

Alexia d’Olanda, la più elegante

Alexia d’Olanda ha seguito gli spunti di look delle sorelle e della madre, indossando, a sua volta, un capotto lungo per le foto ufficiali natalizie. La Principessa del paese europeo ha scelto un modello di colore grigio scuro e con cintura in vita, accompagnando il capospalla con una semplice camicia bianca e una gonna lunga con tramatura scozzese.

La seconda figlia di Maxima d’Olanda ha accompagnato il look con degli stivali in pelle marroni, dimostrando di essere la più elegante delle tre Principesse, seppur nella semplicità.

Ariane d’Olanda, la più trendy

Anche Ariane d’Olanda, la più piccola delle figlie dei Re d’Olanda ha posato, ovviamente, per le foto ufficiali natalizie. La minore delle Principesse, infatti, ha dato un colpo di colore alla foto, indossando un trendy cappotto fucsia, con laccio in vita e taglio asimmetrico.

Ariane d’Olanda ha dimostrato tutta la sua freschezza accompagnando il capotto colorato con un abito bianco e un paio di stivali in pelle dello stesso colore.