Maxima d'Olanda ha indossato un look nei colori del nero e del bianco per la sua ultima uscita pubblica, accompagnandolo a una spilla a forma di tarantola

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda ha abituato i suoi sudditi a dei look sempre eleganti e pieni di colore. La Regina del paese europeo, infatti, ha dimostrato in diverse occasioni la sua capacità di creare degli outfit dai colori accesi, non perdendo mai punti in quanto a eleganza. Ma nella sua ultima uscita pubblica la sovrana ha sorpreso tutti, optando per un look declinato nei colori del bianco e del nero.

Maxima d’Olanda è apparsa raggiante ed elegantissima ma non ha perso occasione per sfoggiare un accessorio sorprendente, si trattava di una spilla nera a forma di tarantola, appuntata sulla sua blusa scura.

Maxima d’Olanda, il look bianco e nero

Maxima d’Olanda è una vera e propria regina di stile, visto che ha sfoggiato in diverse occasioni dei look originali ma ugualmente chic. La Regina ha mostrato in diverse occasioni degli outfit dai colori accesi, declinati soprattutto in varie sfumature del giallo e del verde. Ma per la sua ultima uscita pubblica la sovrana ha scelto dei capi d’abbigliamento nei colori del bianco e del nero, risultando elegantissima.

Fonte: IPA

Il 18 febbraio 2025 Maxima d’Olanda ha visitato il Post-COVID Expertise Center dell’Erasmus University Medical Center, dove lavorano dei medici che indagano sulle conseguenze di quello che viene definito long Covid. Per l’occasione la Regina è apparsa elegantissima, grazie alla combinazione di un pantalone dall’orlo largo bianco e di una blusa dal tessuto pesante nera.

Fonte: IPA

Il punto focale di tutto l’outfit era una spilla appuntata sotto la spalla destra di Maxima d’Olanda, che aveva una forma davvero particolare. Si trattava, infatti, di un gioiello a forma di tarantola, arricchita da decori brillanti neri, firmato da Celedonio. Non è la prima volta che la Regina ha sfoggiato delle spille particolari per completare i suoi outfit. Di recente, infatti, la sovrana ha appuntato su un vestito verde un sorprendente gioiello a forma di serpente. Per una cerimonia tenutasi all’interno del Museo Centrale di Utrecht, Maxima d’Olanda ha scelto invece una spilla a forma di tulipano, dal grande valore simbolico.

Maxima d’Olanda, il lungo mantello nero

Maxima d’Olanda ha accompagnato il suo look bicolore con un mantello lungo fino sotto al ginocchio nero e in lana. Il capospalla era firmato da Natan, uno dei brand preferiti della sovrana, viene prodotto anche nei colori del beije e del blu navy e presentava dei piccoli bottoni sul davanti.

Fonte: IPA

Oltre alla spilla a forma di tarantola, Maxima d’Olanda ha indossato anche altri gioielli. La sovrana ha scelto degli orecchini chandelier neri, un anello nero e uno argento, oltre a un orologio elegante e a un bracciale.

La Regina ha portato con sé anche una borsa in pelle nera rettangolare e un paio di guanti dello stesso colore. Maxima d’Olanda ha indossato anche un paio di scarpe in tinta. La sovrana ha scelto per l’occasione una piega dritta e un make-up scuro, composto da uno smokey eyes nelle tonalità del viola e del nero. La Regina ha colorato anche le sue labbra con un rossetto in una tonalità chiara di rosa.