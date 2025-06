Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima e Guglielmo Alessandro d’Olanda hanno intrapreso una nuova visita di stato. Dopo essersi recata, negli ultimi mesi, sia in Sud Africa che in Kenya, adesso la Regina del paese fiammingo si trova in Repubblica Ceca, con il marito, per un soggiorno della durata di due giorni. In quest’occasione importante la sovrana ha sfoggiato dei look sorprendenti.

Maxima d’Olanda, per una serata speciale a Teatro, infatti, ha indossato un vestito lungo floreale rosa chiaro, che presentava un design particolare e accompagnava nel migliore dei modi la sua bellezza.

Maxima d’Olanda, look romantico

Maxima d’Olanda è una delle regine europee che più fa attenzione ai suoi look e riesce a indossare sempre degli abiti dal taglio originale, che esaltano la sua bellezza. Spesso la prima donna del paese fiammingo riesce anche a riciclare degli outfit già indossati in passato, mostrando anche il suo lato più green.

Ma Maxima d’Olanda ha anche la grande capacità di saper mescolare elementi diversi nei suoi look, senza mai sembrare esagerata. Così è stato anche di recente quando la sovrana ha indossato una creazione sartoriale di alta moda dallo stile originale, per una serata a teatro, che ha avuto luogo durante la sua visita di due giorni a Praga.

Fonte: IPA

In quest’occasione speciale, che ha avuto luogo il 5 giugno 2025, Maxima d’Olanda ha sfoggiato un vestito floreale nei toni del rosa chiaro, del grigio e del bianco, che era animato da diverse balze, di cui due in un merletto, impreziosito da decori brillanti. Il vestito seguiva le forme della sovrana e presentava, nella parte superiore, una scollatura dritta e delle maniche in tulle con ricami sulle spalline.

Oltre alla stampa floreale che dava all’insieme un’allure molto romantica, l’abito di Maxima d’Olanda presentava anche un fiocco in vita. Malgrado la compresenza di diversi elementi decorativi, il look della Regina era veramente azzeccato per l’occasione e non sembrava per nulla fuori dalle righe o esagerato. La creazione sartoriale era firmata da Valentino.

Maxima d’Olanda, gli accessori

Maxima d’Olanda ha ringraziato la coppia presidenziale ceca per la loro ospitalità con una serata condivisa all’Estates Theatre di Praga, dove si è esibito il Dutch National Ballet. Un evento importante a cui la Regina ha preso parte con indosso una creazione sartoriale di Valentino, accompagnata da accessori in tinta. La sovrana, infatti, ha indossato un paio di scarpe rosa metallico con plateau e laccetto sulla caviglia di Aquazzurra, ma anche una clutch in una tonalità più accesa del colore pastello.

Sorprendente anche l’acconciatura di Maxima d’Olanda, visto che i suoi capelli erano fermati dietro la nuca in diverse onde. La sovrana ha indossato anche un paio d’orecchini di diamanti, composti da una pietra ovale pendente più grande, accompagnata da diverse altre più piccole. La Regina ha scelto di brillare anche con un bracciale rigido formato da tre giri di pietre preziose e un altro gioiello al polso sinistro.

Nei precedenti appuntamenti importanti che Maxima d’Olanda ha vissuto a Praga, aveva sfoggiato anche un altro abito bianco con ricami originali nella parte superiore, accompagnandolo con un cappello molto evidente.